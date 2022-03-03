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В Польшу удачно эвакуировали львов и тигров из Украины

Анастасия КалатурЧетверг, 3 марта 2022, 23:31

В Познанский зоопарк в Польше прибыл грузовик с шестью львами, шестью тиграми, двумя каракалами и африканской дикой собакой из заповедника возле Киева.

Источник: представитель Познанского зоопарка Малгожата Ходила в Reuters

Детали: Владелец заповедника обратился за помощью в Познанский зоопарк, чтобы доставить животных в безопасное место.

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Первая попытка совершить поездку не удалась после того, как грузовик столкнулся с российскими танками и не смог проехать.

Грузовик ехал в Польшу двое суток. Ему приходилось несколько раз возвращаться назад из-за того, что дороги были взорваны и с ухабами и ими невозможно было ехать с таким грузом.

По словам Ходилы, водителю помогали трое пожилых мужчин, не имевших опыта обращения с дикими животными. Сейчас они вернулись в Киев, чтобы защищать свой город.

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Ходила сказала, что все животные, включая тигрят, пережили долгое путешествие, но зоопарк больше всего заботила 17-летняя тигрица, которая выглядела очень уставшей.

Отдохнув в Познани, животные могут отправиться на запад. Бельгийский заповедник заявил, что примет шесть львов и африканскую дикую собаку.

Темы: Польша
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