На подступах к Запорожской АЭС — бои, есть пострадавшие
Пятница, 4 марта 2022, 01:11
На подступах к Запорожской АЭС длятся бои с россиянами, украинские военные держат оборону.
Источник: энергодарский мэр Дмитрий Орлов в TG
Дословно: "Уже больше часа на подступах к Запорожской АЭС продолжаются ожесточенные бои. Наши ВСУ держат оборону.
Известно о пострадавших, но точное их количество и состояние в данных обстоятельствах пока назвать не можем".
Детали: Вскоре Орлов обнародовал видео, где сказал, что техника РФ ведет огонь по энергоблокам АЭС и существует реальная угроза ядерной опасности на крупнейшей АЭС Европы.
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