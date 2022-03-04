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На подступах к Запорожской АЭС — бои, есть пострадавшие

Анастасия КалатурПятница, 4 марта 2022, 01:11
ФОТО: youtube

На подступах к Запорожской АЭС  длятся бои с россиянами, украинские военные держат оборону.

Источник: энергодарский мэр Дмитрий Орлов в TG

Дословно: "Уже больше часа на подступах к Запорожской АЭС продолжаются ожесточенные бои. Наши ВСУ держат оборону.

Известно о пострадавших, но точное их количество и состояние в данных обстоятельствах пока назвать не можем".

Детали: Вскоре Орлов обнародовал видео, где сказал, что техника РФ ведет огонь по энергоблокам АЭС и существует реальная угроза ядерной опасности на крупнейшей АЭС Европы.

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Темы: ЗапорожьеАЭСРосcиявойна
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