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Чешские оружейники передали для Украины свою продукцию

"Европейская правда"Пятница, 4 марта 2022, 02:21
Флаг Чешской Республики. ФОто иллюстративное pixabay

Министерство обороны Чехии дополнительно направит Украине оружие и боеприпасы на сумму 17 миллионов крон (около 22 млн грн).

Как сообщает "Европейская правда" с заседанием на Dennik.cz, министерство получило их подарок от чешских вооруженных компаний.

"Каждый заряд имеет значение! Нам оружейники дали, мы сразу Украину. Чехия отправит сотни пулеметов, автоматов, автоматов, более 100 тысяч патронов и около тысячи тактических перчаток на 17 миллионов крон", – утверждают в министерстве.

Передачу подарка Украине приняло чешское правительство на внеочередном заседании вечером 3 марта.

Напомним, Чехия передала на помощь Украине против российского вторжения военной техники на сумму более 650 миллионов крон.

Также в чешском правительстве освободили от ответственности тех граждан, кто решит сразиться в конфликте с РФ на стороне Украины.

Темы: ЧехияоружиеРосcиявойна
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