Airbnb остановил работу в России и Беларуси

Американский сервис аренды жилья Airbnb приостановил работу в России и Беларуси.

Источник: главный исполнительный директор Airbnb Брайан Чески в Twitter

Дословно: "Airbnb приостанавливает все операции в России и Беларуси".

Напомним: Большое количество западных компаний начали отказываться от российского рынка, останавливать экспорт в эту страну, закрывать там свои сервисы, магазины, сворачивать инвестиции. В частности речь идет об IKEA, Jysk, Spotify, H&M, Apple и т.д.