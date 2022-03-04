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Airbnb остановил работу в России и Беларуси

Пятница, 4 марта 2022, 06:16
ФОТО: GETTY

Американский сервис аренды жилья Airbnb приостановил работу в России и Беларуси.

Источник: главный исполнительный директор Airbnb Брайан Чески в Twitter

Дословно: "Airbnb приостанавливает все операции в России и Беларуси".

Напомним: Большое количество западных компаний начали отказываться от российского рынка, останавливать экспорт в эту страну, закрывать там свои сервисы, магазины, сворачивать инвестиции. В частности речь идет об IKEA, Jysk, Spotify, H&M, Apple и т.д.

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Темы: жильесанкцииРосcия
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