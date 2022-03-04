Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Враг по всем направлениям несет потери – Генштаб ВСУ

Ирина БалачукПятница, 4 марта 2022, 06:42
Враг по всем направлениям несет потери – Генштаб ВСУ
Брошенная техника врага. Фото Генштаба ВСУ

По состоянию на 9-ые сутки российского нападения на Украину оккупанты во всех направлениях имеют потери, вражеские солдаты демотивированы и сдаются в плен.

Источник: оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00 4 марта

Дословно Генштаб: "На всех направлениях противник имеет потери, демотивированные оккупанты сдаются в плен и бросают технику. Эти трофеи помогают бить русских захватчиков. Борьба продолжается! Победа будет за нами! Слава Украине!"

Реклама:

Детали: По состоянию на 06:20 пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС в г. Энергодар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

Основные усилия врага сосредоточены на окружении Киева и ослаблении сопротивления в заблокированных населенных пунктах. В то же время, сообщается, что основную часть оперативных резервов оккупант исчерпал и начал подготовку к переброске дополнительных сил и средств из Южного и Восточного военных округов. Вторые эшелоны и большая часть оперативных резервов группировок оккупантов введены в операцию.

На Волынском направлении противник силами двух БТГр перешел в оборонные действия в районах населенных пунктов Полесское и Кухари. Не исключается, что оккупант будет совершать вооруженные провокации на границе, чтобы втянуть вооруженные силы Беларуси в войну против Украины.

ВИДЕО ДНЯ

На Полесском направлении группировка врага силами до пятнадцати БТГр проводит наступательную операцию в полосе Козаровичи, Вышгород, Фастов, Обухов, также их усилия сосредоточены на направлении Бышев, Украинка. В борьбе за рубежи в районе населенных пунктов Полесское, Кухари, Бородянка, Бышев, Гореничи, Демидов враг частично утратил наступательный потенциал. Основные силы противника блокированы и остановлены в районе Макарова. Оккупанты отошли от Бучи и аэродрома Гостомель.

На Северском направлении группировки российские войска силами до четырнадцати БТГр проводят наступательную операцию в полосе Остер, Зазимье; Березань, Вишенки, сосредотачивая усилия в направлении Киева. Вместе с тем враг проводит перегруппировку, чтобы продолжить наступление в направлении Броваров.

На Слобожанском направлении враг силами до шестнадцати БТГр проводит наступательную операцию, сосредотачивая усилия на направлении Новомосковска. Блокирует Харьков с севера. Захватил Балаклею. Противник не добился успеха в районе Ахтырки и сосредоточил основные силы в районе Гадяча и Зинькива.

На Донецком направлении группировка врага силами 1 и 2 армейских корпусов и семи БТГр продолжает наступательные действия на Новоайдарском, Волновахском и Мариупольском направлениях, вышла в населенный пункт Новоалександровка. Имея значительное преимущество в технике, противник оцепил Мариуполь.

На Луганском направлении ведет боевые действия в направлении н.п. Старобельск.

На Таврическом направлении противник силами до пятнадцати БТГр сосредоточил усилия на направлении Николаев – Вознесенск. После перегруппировки и ввода части оперативных резервов в составе в БТГр продолжает наступление в направлении Запорожья, частью сил – на Мариуполь. Сообщается, что в операцию ввели десантно-штурмовые подразделения врага в направлении Николаева.

Оккупантов остановили на Николаевском направлении, но враг имел частичный успех на направлении Вознесенска.

Отмечено перемещение большого количества автомобильной техники из временно оккупированного Крыма, в которой оккупанты перевозят преступников из тюрем для организации беспорядков в Николаевской области.

В Черном море морскую группировку российских оккупантов вывели из морских баз – им дали задание поражать надводные силы украинских ВМС.

Также противник продолжает готовиться к высадке морского десанта в районах Затоки, Черноморска. Прикрытие групп производит отряд кораблей огневой поддержки и ракетная катерная ударная группа.

Кроме того, на черноморском побережье отметили привлечение бомбардировщиков Су-24М и зафиксирован сброс кассетных бомб РБК-500. Прикрывали это истребители Су-30СМ.

Темы: УкраинавойнаГенштаб
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Все новости...
Украина
Пентагон уверен в ответственном использовании Украиной снарядов с обедненным ураном
США объявили о предоставлении Украине снарядов с обедненным ураном и еще много чего
Посол ЕС рассказал, возможны ли переговоры о членстве Украины в "турборежиме"
Последние новости
11:27
Россия пугает Финляндию и Норвегию новейшими гаубицами на границе
11:24
В большой войне против РФ уже погибло более 400 украинских спортсменов – НОК
11:20
Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
11:13
В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать
11:10
В Донецкой области 5 гражданских людей погибли из-за российских ударов
11:00
Заместитель Кличко: о проблемах с метро, миллиардах на инфраструктуру и выкупе квартир "Киевгорстроя"
10:41
Премьер немецкой Саксонии призывает Украину смириться с временными уступками по территориям
10:41
Миссия возможна. Как проводить реставрацию старых построек и в чем основные проблемы
10:28
Индекс Эспрессо в Украине: самый дорогой кофе - в Одесской области, самый дешевый - в Хмельницкой
10:28
Враг пытается наступать в районе Серебрянского лесничества и захватить Синьковку – Сырский.
Все новости...
Реклама: