Враг по всем направлениям несет потери – Генштаб ВСУ

По состоянию на 9-ые сутки российского нападения на Украину оккупанты во всех направлениях имеют потери, вражеские солдаты демотивированы и сдаются в плен.

Источник: оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00 4 марта

Дословно Генштаб: "На всех направлениях противник имеет потери, демотивированные оккупанты сдаются в плен и бросают технику. Эти трофеи помогают бить русских захватчиков. Борьба продолжается! Победа будет за нами! Слава Украине!"

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Детали: По состоянию на 06:20 пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС в г. Энергодар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

Основные усилия врага сосредоточены на окружении Киева и ослаблении сопротивления в заблокированных населенных пунктах. В то же время, сообщается, что основную часть оперативных резервов оккупант исчерпал и начал подготовку к переброске дополнительных сил и средств из Южного и Восточного военных округов. Вторые эшелоны и большая часть оперативных резервов группировок оккупантов введены в операцию.

На Волынском направлении противник силами двух БТГр перешел в оборонные действия в районах населенных пунктов Полесское и Кухари. Не исключается, что оккупант будет совершать вооруженные провокации на границе, чтобы втянуть вооруженные силы Беларуси в войну против Украины.

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На Полесском направлении группировка врага силами до пятнадцати БТГр проводит наступательную операцию в полосе Козаровичи, Вышгород, Фастов, Обухов, также их усилия сосредоточены на направлении Бышев, Украинка. В борьбе за рубежи в районе населенных пунктов Полесское, Кухари, Бородянка, Бышев, Гореничи, Демидов враг частично утратил наступательный потенциал. Основные силы противника блокированы и остановлены в районе Макарова. Оккупанты отошли от Бучи и аэродрома Гостомель.

На Северском направлении группировки российские войска силами до четырнадцати БТГр проводят наступательную операцию в полосе Остер, Зазимье; Березань, Вишенки, сосредотачивая усилия в направлении Киева. Вместе с тем враг проводит перегруппировку, чтобы продолжить наступление в направлении Броваров.

На Слобожанском направлении враг силами до шестнадцати БТГр проводит наступательную операцию, сосредотачивая усилия на направлении Новомосковска. Блокирует Харьков с севера. Захватил Балаклею. Противник не добился успеха в районе Ахтырки и сосредоточил основные силы в районе Гадяча и Зинькива.

На Донецком направлении группировка врага силами 1 и 2 армейских корпусов и семи БТГр продолжает наступательные действия на Новоайдарском, Волновахском и Мариупольском направлениях, вышла в населенный пункт Новоалександровка. Имея значительное преимущество в технике, противник оцепил Мариуполь.

На Луганском направлении ведет боевые действия в направлении н.п. Старобельск.

На Таврическом направлении противник силами до пятнадцати БТГр сосредоточил усилия на направлении Николаев – Вознесенск. После перегруппировки и ввода части оперативных резервов в составе в БТГр продолжает наступление в направлении Запорожья, частью сил – на Мариуполь. Сообщается, что в операцию ввели десантно-штурмовые подразделения врага в направлении Николаева.

Оккупантов остановили на Николаевском направлении, но враг имел частичный успех на направлении Вознесенска.

Отмечено перемещение большого количества автомобильной техники из временно оккупированного Крыма, в которой оккупанты перевозят преступников из тюрем для организации беспорядков в Николаевской области.

В Черном море морскую группировку российских оккупантов вывели из морских баз – им дали задание поражать надводные силы украинских ВМС.

Также противник продолжает готовиться к высадке морского десанта в районах Затоки, Черноморска. Прикрытие групп производит отряд кораблей огневой поддержки и ракетная катерная ударная группа.

Кроме того, на черноморском побережье отметили привлечение бомбардировщиков Су-24М и зафиксирован сброс кассетных бомб РБК-500. Прикрывали это истребители Су-30СМ.