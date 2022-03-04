Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Мила Кунис и Эштон Кутчер объявили кампанию по сбору 30 млн долларов для украинцев

Анастасия КалатурПятница, 4 марта 2022, 07:21

Актеры Эштон Кутчер и Мила Кунис начали кампанию на GoFundMe по сбору средств для поддержки украинцев.

Источник: Кутчер и Кунис в Instagram, Entertainment Weekly

Детали: По состоянию на 8:20 на странице GoFundMe Кунис и Кутчер уже более 3 млн долларов. Цель – 30 млн долларов.

Реклама:

Сама пара решила выделить 3 млн долларов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ashton Kutcher (@aplusk)

ВИДЕО ДНЯ

Денежные средства пойдут на счета организаций Flexport.org и Airbnb.org. Flexport.org организует доставку гуманитарной помощи в места расположения беженцев в Польше, Румынии, Венгрии, Словакии и Молдове. Airbnb.org предоставляет бесплатное краткосрочное жилье беженцам из Украины.

Кунис сказала, что "народ Украины силен и смел, но быть сильным и смелым не значит, что ты не достоин поддержки".

Мила Кунис, родившаяся в Черновцах и эмигрировавшая в США в 1991 году, сказала, что всегда считала себя американкой, но сегодня как никогда не гордится тем, что она украинка. Кутчер добавил, что он как никогда гордится быть женатым на украинке.

Темы: война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Все новости...
война
Одесская область: спасатели показали последствия российской атаки
РФ вербует мигрантов из центральной Азии на войну в Украину - разведка Британии
Россияне обстреляли из артиллерии, БПЛА и минометов десять украинских областей
Последние новости
11:27
Россия пугает Финляндию и Норвегию новейшими гаубицами на границе
11:24
В большой войне против РФ уже погибло более 400 украинских спортсменов – НОК
11:20
Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
11:13
В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать
11:10
В Донецкой области 5 гражданских людей погибли из-за российских ударов
11:00
Заместитель Кличко: о проблемах с метро, миллиардах на инфраструктуру и выкупе квартир "Киевгорстроя"
10:41
Премьер немецкой Саксонии призывает Украину смириться с временными уступками по территориям
10:41
Миссия возможна. Как проводить реставрацию старых построек и в чем основные проблемы
10:28
Индекс Эспрессо в Украине: самый дорогой кофе - в Одесской области, самый дешевый - в Хмельницкой
10:28
Враг пытается наступать в районе Серебрянского лесничества и захватить Синьковку – Сырский.
Все новости...
Реклама: