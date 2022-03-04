Мила Кунис и Эштон Кутчер объявили кампанию по сбору 30 млн долларов для украинцев

Актеры Эштон Кутчер и Мила Кунис начали кампанию на GoFundMe по сбору средств для поддержки украинцев.

Источник: Кутчер и Кунис в Instagram, Entertainment Weekly

Детали: По состоянию на 8:20 на странице GoFundMe Кунис и Кутчер уже более 3 млн долларов. Цель – 30 млн долларов.

Сама пара решила выделить 3 млн долларов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ashton Kutcher (@aplusk)

Денежные средства пойдут на счета организаций Flexport.org и Airbnb.org. Flexport.org организует доставку гуманитарной помощи в места расположения беженцев в Польше, Румынии, Венгрии, Словакии и Молдове. Airbnb.org предоставляет бесплатное краткосрочное жилье беженцам из Украины.

Кунис сказала, что "народ Украины силен и смел, но быть сильным и смелым не значит, что ты не достоин поддержки".

Мила Кунис, родившаяся в Черновцах и эмигрировавшая в США в 1991 году, сказала, что всегда считала себя американкой, но сегодня как никогда не гордится тем, что она украинка. Кутчер добавил, что он как никогда гордится быть женатым на украинке.