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Петиция к НАТО о закрытии неба над Украиной собрала миллион голосов

Ирина БалачукПятница, 4 марта 2022, 08:02
Петиция к НАТО о закрытии неба над Украиной собрала миллион голосов
Флаг НАТО. Фото Getty Images

Петиция-обращение к Североатлантическому альянсу о закрытии воздушного пространства над Украиной собрала более 1 миллиона голосов.

Источник: петиция на европейском сайте Open Petition

Дословно текст петиции: "Мы, люди по всему миру, просим страны-члены НАТО закрыть воздушное пространство над Украиной и ввести в Украину миротворческие войска НАТО, оказать военную помощь Киеву и поддержать украинский народ, как это было сделано, например, в Израиле".

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Детали: Петиция была создана 26 февраля. По состоянию на утро 4 марта она собрала 1091002 голосов (109% от цели).

Для справки: Петиции на европейском сайте Open Petition могут подписываться гражданами любой страны мира.

Почему это важно: С начала войны небо над Украиной закрыто для гражданской авиации. Но российские военные самолеты продолжают атаковать украинские города с воздуха и наносят ракетно-бомбовые удары по гражданскому населению.

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Закрытие неба означает, что небо патрулируется военной авиацией и охраняется системами ПВО. Когда небо закрыто, все военные самолеты, которые залетают в закрытую зону, – сбиваются.

Люди, подписавшие петицию, просят НАТО закрыть небо над Украиной. Если бы НАТО закрыло небо, то именно его военные силы должны были бы патрулировать небо и сбивать самолеты, нарушающие запрет.

НАТО не торопится это делать, потому что это может означать вовлечение НАТО в войну с Россией.

Темы: УкраинавойнаНАТОавиа
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