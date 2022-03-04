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Зеленский пережил три покушения за неделю – СМИ

Роман ПетренкоПятница, 4 марта 2022, 08:09
Зеленский пережил три покушения за неделю – СМИ

За  неделю с начала российско-украинской войны президент Владимир Зеленский пережил как минимум три попытки покушения, пишет британское издание The Times.

Источник: The Times

Детали: По данным издания, с заданием убить президента Украины в страну были отправлены две группировки — наемники ЧВК Вагнера и кадыровский спецназ.

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Отмечается, что покушения сорвались из-за действий сотрудников ФСБ, выступающих против войны.

Источник, близкий к "Вагнеру" сообщил изданию, что они понесли потери во время покушений на Зеленского.

Они считают "невероятным" уровень осведомленности службы безопасности президента об операциях.

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Предыстория: Вооруженные силы Украины 26 февраля уничтожили ударную кадыровскую группировку, целью которой была ликвидация Зеленского.

Темы: Зеленскийвойна
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