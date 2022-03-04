Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский пережил три покушения за неделю – СМИ

Роман ПетренкоПятница, 4 марта 2022, 09:09

За  неделю с начала российско-украинской войны президент Владимир Зеленский пережил как минимум три попытки покушения, пишет британское издание The Times.

Источник: The Times

Детали: По данным издания, с заданием убить президента Украины в страну были отправлены две группировки — наемники ЧВК Вагнера и кадыровский спецназ.

Отмечается, что покушения сорвались из-за действий сотрудников ФСБ, выступающих против войны.

Источник, близкий к "Вагнеру" сообщил изданию, что они понесли потери во время покушений на Зеленского.

Они считают "невероятным" уровень осведомленности службы безопасности президента об операциях.

Предыстория: Вооруженные силы Украины 26 февраля уничтожили ударную кадыровскую группировку, целью которой была ликвидация Зеленского.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: Зеленскийвойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский выступит перед Кнессетом Израиля, дату обсуждают – журналист

Две ракеты ударили по аэропорту в Днепропетровской области

Николаев организовывает "коридор" для россиян, которые не хотят наступать

Украина национализирует активы РФ: Зеленский подписал закон

Лавров признался, что Россия сознательно разбомбила роддом в Мариуполе

Кулеба после разговора с Лавровым: Прогресса по перемирию нет

Все новости...
Зеленский
Зеленский обсудил с Байденом ситуацию на ЗАЭС
"Если будет взрыв – это конец всем. Конец Европе" – Зеленский о ЗАЭС
Зеленский провел ротации в руководстве СБУ
Последние новости
19:49
Ляшко рассказал, сколько пациентов с COVID-19 находятся сейчас в больницах
19:48
ФОТОУкраинские защитники на Черниговщине захватили 10 рабочих танков оккупант
19:42
Российский олигарх сравнил власть РФ с большевиками
19:31
Макрон: ЕС не может начать процедуру вступления со страной в состоянии войны
19:21
фотоИз Сум и Тростянца за день эвакуировали 12 тысяч человек – ГСЧС
19:21
Украинские защитники отбили у захватчиков "Панцирь-С1"
19:20
Санкции против Абрамовича: Британия готова разрешить продать "Челси", но с условием
19:08
Глава НАПК потролил Шойгу, прислав благодарственное письмо "за коррупцию в российской армии"
19:07
Оккупанты минировали тело убитого поселкового головы Гостомеля
19:03
Советник по нацбезопасности США времен Трампа верит в шансы Украины победить
Все новости...