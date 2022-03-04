Минобороны Украины озвучило потери России в бойцах и технике за 8 дней войны

Боевые потери россиян за 8 дней войны против Украины превысили 9 тысяч человек, заявляет Министерство обороны Украины.

Источник: Минобороны Украины

Детали: По подсчетам украинских военных, общие боевые потери России с 24 февраля по 4 марта ориентировочно составили:

личного состава – 9166 человек,

танков ‒ 251 ед,

боевых бронированных машин – 939 ед,

артиллерийских систем –105 ед,

РСЗО – 50 ед,

средства ПВО – 18 ед,

самолетов – 33 ед (уточняется),

вертолетов – 37 ед,

автомобильной техники – 404 ед,

легкие скоростные катера – 2 ед,

цистерн с ППМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.