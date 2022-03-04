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Минобороны Украины озвучило потери России в бойцах и технике за 8 дней войны

Елена РощинаПятница, 4 марта 2022, 08:15

Боевые потери россиян за 8 дней войны против Украины превысили 9 тысяч человек, заявляет Министерство обороны Украины.

Источник: Минобороны Украины

Детали: По подсчетам украинских военных, общие боевые потери России с 24 февраля по 4 марта ориентировочно составили:

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  • личного состава – 9166 человек,
  • танков ‒ 251 ед,
  • боевых бронированных машин – 939 ед,
  • артиллерийских систем –105 ед,
  • РСЗО – 50 ед,
  • средства ПВО – 18 ед,
  • самолетов – 33 ед (уточняется),
  • вертолетов – 37 ед,
  • автомобильной техники – 404 ед,
  • легкие скоростные катера – 2 ед,
  • цистерн с ППМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Темы: войнаРосcияМинобороныУкраина
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