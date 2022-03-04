Минобороны Украины озвучило потери России в бойцах и технике за 8 дней войны
Пятница, 4 марта 2022, 09:15
Боевые потери россиян за 8 дней войны против Украины превысили 9 тысяч человек, заявляет Министерство обороны Украины.
Источник: Минобороны Украины
Детали: По подсчетам украинских военных, общие боевые потери России с 24 февраля по 4 марта ориентировочно составили:
- личного состава – 9166 человек,
- танков ‒ 251 ед,
- боевых бронированных машин – 939 ед,
- артиллерийских систем –105 ед,
- РСЗО – 50 ед,
- средства ПВО – 18 ед,
- самолетов – 33 ед (уточняется),
- вертолетов – 37 ед,
- автомобильной техники – 404 ед,
- легкие скоростные катера – 2 ед,
- цистерн с ППМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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