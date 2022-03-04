Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Фрегат "Гетман Сагайдачный" затопили, чтобы не достался врагу

Валентина РоманенкоПятница, 4 марта 2022, 09:27
"Гетман Сагайдачный". фото из Википедии

Фрегат ВМС ВС Украины "Гетман Сагайдачный" был затоплен с целью, чтобы враг не мог им воспользоваться, в том числе – для диверсий.

Источник: министр обороны Алексей Резников в Facebook, начальник службы по связям с общественностью командования ВМС ВСУ Олег Чалик в комментарии УП

Прямая речь Резникова: "Командир флагмана ВМСУ выполнил приказ затопить корабль, чтобы находившийся на ремонте фрегат "Гетман Сагайдачный" не достался врагу. Трудно представить более сложное решение для мужественного воина и всей команды. Но мы построим новый флот. Современный, мощный, мощный. . Главное сейчас – устоять".

Прямая речь Чалика: "Фрегат ВМС ВС Украины "Гетман Сагайдачный" находился в процессе глубокой модернизации. Собрать его и восстановить боеспособность в короткие сроки было невозможно. Соответственно, из-за угрозы захвата противником было принято решение о его затоплении.

Экипаж корабля продолжает свою службу и выполняет задачи по защите Украины от Российской Федерации".

Детали: На уточняющий вопрос УП, в пресс-службе ВМС также объяснили вышеуказанное решение тем, что враг мог использовать фрегат для диверсий, как, например, перекрытия гавани (как было при оккупации Крыма).

Темы: войнафлот
powered by lun.ua
Главное сегодня

Лавров признался, что Россия сознательно разбомбила роддом в Мариуполе

Кулеба после разговора с Лавровым: Прогресса по перемирию нет

обновленоЗеленский рассказал, почему не боится окружения Киева

"Мы не верили до последнего": Ермак рассказал об их с Зеленским первых часах войны

У Лаврова анонсировали выход России из Совета Европы

Россияне похитили депутатку Запорожского облсовета

Все новости...
Ситуация в регионах по состоянию на утро пятницы
В Одесской области ищут пилота сбитого вражеского самолета - ВМС
Оккупанты разбомбили школу в Житомире
Минобороны Украины озвучило потери России в бойцах и технике за 8 дней войны
Последние новости
13:51
Министр энергетики США призывает нефтяников увеличить добычу
13:43
В Мариуполь не доехала гумпомощь. Город полностью заблокирован
13:39
Лукашенко заявил, что послал белорусов обеспечить энергоснабжение ЧАЭС
13:22
ВСУ накрыла артиллерией российскую колонну на Киевщине: убит российский полковник
13:22
Россияне отпустили похищенную в Мелитополе депутата
13:14
опрос63% украинцев поддерживают идею разрыва связей московского патриархата с русской церковью
13:14
Акции компании Абрамовича в Лондоне обрушились после санкций
13:13
В Москве за протесты арестовали более 220 человек, оштрафовали более тысячи
13:12
На Черниговщине уничтожен дивизион российских "Искандеров" - командование "Північ"
13:10
Генштаб: враг остановлен по всем направлениям
Все новости...