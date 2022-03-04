Фрегат "Гетман Сагайдачный" затопили, чтобы не достался врагу

Фрегат ВМС ВС Украины "Гетман Сагайдачный" был затоплен с целью, чтобы враг не мог им воспользоваться, в том числе – для диверсий.

Источник: министр обороны Алексей Резников в Facebook, начальник службы по связям с общественностью командования ВМС ВСУ Олег Чалик в комментарии УП

Прямая речь Резникова: "Командир флагмана ВМСУ выполнил приказ затопить корабль, чтобы находившийся на ремонте фрегат "Гетман Сагайдачный" не достался врагу. Трудно представить более сложное решение для мужественного воина и всей команды. Но мы построим новый флот. Современный, мощный, мощный. . Главное сейчас – устоять".

Прямая речь Чалика: "Фрегат ВМС ВС Украины "Гетман Сагайдачный" находился в процессе глубокой модернизации. Собрать его и восстановить боеспособность в короткие сроки было невозможно. Соответственно, из-за угрозы захвата противником было принято решение о его затоплении.

Экипаж корабля продолжает свою службу и выполняет задачи по защите Украины от Российской Федерации".

Детали: На уточняющий вопрос УП, в пресс-службе ВМС также объяснили вышеуказанное решение тем, что враг мог использовать фрегат для диверсий, как, например, перекрытия гавани (как было при оккупации Крыма).