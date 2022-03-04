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Оккупанты разбомбили школу в Житомире

Ирина БалачукПятница, 4 марта 2022, 10:04
ФОТО С FACEBOOK OLENA GALAGUZA

Утром 4 марта российские войска нанесли ракетный удар по школе №25 в городе Житомире – учебное заведение разрушено.

Источник: городской голова Житомира Сергей Сухомлин в FacebookГСЧС, председатель Житомирского областного союза поляков Украины Виктория Ласковска в Facebook

Прямая речь Сухомлина: "Только что был нанесен ракетный или бомбовый удар по 25-й школе. Половина школы разрушена". 

 

Фото С Facebook Zubko Hennadiy

Детали: Информации о жертвах и пострадавших пока нет – продолжаются поисково-спасательные работы.

По данным ГСЧС, боеприпас попал в здание школы по ул. Малая Бердичевская в 09:35. В результате этого произошло разрушение здания без последующего горения.

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По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Эвакуированы 5 человек.

Как сообщила председатель Житомирского областного союза поляков Украины Виктория Ласковская, в 50 метрах от школы расположен офис союза поляков. По ее словам, информации о жертвах или пострадавших пока нет.

Темы: Житомирвойнаобразование
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