Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты разбомбили школу в Житомире

Ирина БалачукПятница, 4 марта 2022, 09:04
Оккупанты разбомбили школу в Житомире
ФОТО С FACEBOOK OLENA GALAGUZA

Утром 4 марта российские войска нанесли ракетный удар по школе №25 в городе Житомире – учебное заведение разрушено.

Источник: городской голова Житомира Сергей Сухомлин в FacebookГСЧС, председатель Житомирского областного союза поляков Украины Виктория Ласковска в Facebook

Прямая речь Сухомлина: "Только что был нанесен ракетный или бомбовый удар по 25-й школе. Половина школы разрушена". 

Реклама:
 

Фото С Facebook Zubko Hennadiy

Детали: Информации о жертвах и пострадавших пока нет – продолжаются поисково-спасательные работы.

ВИДЕО ДНЯ

По данным ГСЧС, боеприпас попал в здание школы по ул. Малая Бердичевская в 09:35. В результате этого произошло разрушение здания без последующего горения.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Эвакуированы 5 человек.

Как сообщила председатель Житомирского областного союза поляков Украины Виктория Ласковская, в 50 метрах от школы расположен офис союза поляков. По ее словам, информации о жертвах или пострадавших пока нет.

Темы: Житомирвойнаобразование
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Все новости...
Житомир
Житомир остался без воды из-за аварии
Ключевые мосты в Ровно и Житомире в критическом состоянии, но в лучшем, чем в Киеве - проверка
Ночная атака: в Житомире повреждены десятки домов, учреждения образования и здравоохранения
Последние новости
11:38
фотоТелескоп Хаббл зафиксировал загадочные тени на кольцах Сатурна
11:27
Россия пугает Финляндию и Норвегию новейшими гаубицами на границе
11:24
В большой войне против РФ уже погибло более 400 украинских спортсменов – НОК
11:20
Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
11:13
В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать
11:10
В Донецкой области 5 гражданских людей погибли из-за российских ударов
11:00
Заместитель Кличко: о проблемах с метро, миллиардах на инфраструктуру и выкупе квартир "Киевгорстроя"
10:41
Премьер немецкой Саксонии призывает Украину смириться с временными уступками по территориям
10:41
Миссия возможна. Как проводить реставрацию старых построек и в чем основные проблемы
10:28
Индекс Эспрессо в Украине: самый дорогой кофе - в Одесской области, самый дешевый - в Хмельницкой
Все новости...
Реклама: