Оккупанты разбомбили школу в Житомире

Утром 4 марта российские войска нанесли ракетный удар по школе №25 в городе Житомире – учебное заведение разрушено.

Источник: городской голова Житомира Сергей Сухомлин в Facebook, ГСЧС, председатель Житомирского областного союза поляков Украины Виктория Ласковска в Facebook

Прямая речь Сухомлина: "Только что был нанесен ракетный или бомбовый удар по 25-й школе. Половина школы разрушена".

Фото С Facebook Zubko Hennadiy

Детали: Информации о жертвах и пострадавших пока нет – продолжаются поисково-спасательные работы.

По данным ГСЧС, боеприпас попал в здание школы по ул. Малая Бердичевская в 09:35. В результате этого произошло разрушение здания без последующего горения.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Эвакуированы 5 человек.

Как сообщила председатель Житомирского областного союза поляков Украины Виктория Ласковская, в 50 метрах от школы расположен офис союза поляков. По ее словам, информации о жертвах или пострадавших пока нет.