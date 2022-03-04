На ЗАЭС работает один реактор, попадание снаряда приведет к ядерной катастрофе

На захваченной Запорожской АЭС продолжает работать один энергоблок, персонал был допущен к работе, но все шесть реакторов содержат ядерное топливо и в случае попадания снаряда произойдет катастрофа.

Источник: исполняющий обязанности президента "Энергоатом" Петр Котин в эфире украинских телеканалов

Прямая речь: "Колонна вражеской техники подошла на центральную площадь перед административным зданием атомной станции, начала обстрел территории АЭС, научно-тренировочного центра и административного здания с целью повредить проходную и войти на территорию атомной станции.

Прицельные обстрелы продолжались до 4:30 утра, был уничтожен учебно-тренировочный центр, одно из его зданий. Также было зафиксировано попадание в первый энергоблок и так называемую грязную эстакаду ЗАЭС.

В 4.30 было сломлено сопротивление защитников атомной станции и захватчики зашли на территорию АЭС, взяли под контроль персонал и руководство АЭС. На сегодняшний день связи нет, руководство работает под дулами автоматов захватчика, персона был утром допущен к исполнению обязанностей".

Детали: Котин уточнил, что прямой связи с АЭС у "Энергоатома" нет, он получает информацию от своих источников на станции.

Прямая речь: "Какую угрозу несет то, что есть? 6 реакторов. Есть топливо в каждом из них, полная загрузка. Три реакторных бассейна также имеют отработанное ядерное топливо. Также на станции есть отделенная ядерная установка – сухое хранилище отработанного ядерного топлива, в котором сейчас уже 150 контейнеров с отработанным ядерным топливом.

Попадание туда любого снаряда приведет к ядерной катастрофе. Это основная опасность.

Поэтому когда только начались обстрелы, мы начали переводить энергоблоки в безопасное состояние: два энергоблока были отключены от энергосистемы и начали охлаждение двух других энергоблоков, чтобы привести их в самое безопасное состояние относительно ядерного топлива, которое в них завозимо".

Детали: Котин добавил, что энергосистеме тяжело работать после отключения двух энергоблоков, но она справилась – и "она готова к отключению последнего энергоблока на ЗАЭС".

Система будет сбалансирована усилиями "Укрэнерго", отметил он.

Решать, как дальше будет работать последний (четвертый) энергоблок, можно будет лишь после понимания гарантий безопасности, сказал руководитель "Энергоатома", .