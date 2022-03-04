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Ситуация в регионах по состоянию на утро пятницы

"Украинская правда"Пятница, 4 марта 2022, 10:39

Утром 4 марта наиболее напряженная ситуация остается в Донецкой, Луганской, Сумской, Запорожской областях. Многим регионам срочно требуются гуманитарные коридоры.

Источник: Украинская правда

Детали: Луганщина: мощные обстрелы Северодонецка, город без газа и частично без воды. В поселках в пригородах – пожары.

Донетчина: продолжаются обстрелы по всей области. Сложная ситуация остается в Мариуполе, город без связи.

Критическая ситуация в Сумской области. Ахтырский район – ад. Уничтоженный Тростянец.

Херсонщина: ночью было два мощных взрыва в центре города и на окраине. По предварительным данным, сработала украинская авиация. Город готовится к провокациям со стороны россиян.

Николаевщина: много вражеской техники по всей области. Были бои за Вознесенск. В Николаеве относительно тихо.

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Харьковщина: в Харькове ночь прошла без обстрелов. По области продолжаются бои.

Напряженная ситуация в Запорожской области. Оккупационные войска строят оборонительные сооружения, грабят предпринимателей и население. Ночью были бои в городе Энергодар. В результате попадания снаряда загорелся один из корпусов учебно-тренировочного блока Запорожской АЭС. Пожар, который произошел на площади 2000 м2, ликвидирован. В областном центре спокойно.

Черниговщина: ночью три воздушных тревоги по области и по городу. Бои в окрестностях города.

В Киевской области напряжена ситуация в Бучанском районе. Боевые действия под Макаровым, город постоянно под обстрелом. Буча, Ирпень, Гостомель: ночью велись бои.

Многим областям срочно требуются гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения, а также для доставки медикаментов и продуктов в места самых ожесточенных боев.

 

В то же время относительно спокойно ночь прошла в большинстве областей: в Ровенской, Черновицкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Полтавской, Житомирской, Львовской, Днепропетровской, Винницкой, Черкасской, Хмельницкой, Тернопольской областях, на Волыне, Кировоградской области.

Темы: войнаРосcиябоевые действия
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