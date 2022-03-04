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В Брюсселе началась экстренная встреча Североатлантического совета

"Европейская правда"Пятница, 4 марта 2022, 09:57

В Брюсселе началась внеочередная встреча Североатлантического совета.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В ней участвуют министры иностранных дел стран-членов НАТО, генсек Альянса Йенс Столтенберг и главный дипломат ЕС Жозеп Боррель. Приглашены также Финляндия и Швеция, не являющиеся членами НАТО, и Украина.

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Согласно плану, непосредственно заседание начнется в 11:00 по киевскому времени, в 13:30 планируется пресс-конференция Йенса Столтенберга.

"Сегодня министры скоординируют нашу реакцию на грубое вторжение РФ в Украину и долгосрочные последствия этих событий", – сообщил Столтенберг в подходе к прессе перед встречей.

Он осудил обстрелы гражданского населения и Запорожской АЭС и напомнил о санкциях и поддержке, которую члены НАТО уже предоставляют Украине.

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"В то же время НАТО не является стороной конфликта. НАТО - это оборонный альянс, мы не хотим войны с Россией. Но мы хотим, чтобы не оставалось недоразумений относительно нашей готовности защищать наших союзников", - заявил Столтенберг, добавив, что именно поэтому усиливается восточный фланг НАТО, и поблагодарив за участие в этом США и Канады.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина приглашена на министерскую встречу НАТО и будет просить о новых комплексах противовоздушной обороны.

Темы: НАТОЕСвойнаУкраина
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