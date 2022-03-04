Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Бомбардировка российской авиацией Чернигова унесла жизни 47 человек

Валентина РоманенкоПятница, 4 марта 2022, 11:40

В результате авиационных ударов по жилым массивам Чернигова 3 марта погибли 47 человек.

Источник: Черниговская ОГА в Facebook, обращение президента Зеленского от 4 марта

Детали: По уточненной информации медицинских учреждений 3 марта в результате бомбардировки российской авиацией на территории Чернигова погибли 47 человек: 38 мужчин и 9 женщин. Спасены 18 человек, отмечают в ОГА.

Прямая речь Зеленского: "Граждане Украины. Враг завел на территорию нашего государства абсолютное большинство своих войск. Почти вся армия России брошена против нашего народа.

Но героическое сопротивление украинцев уже девятый день спасает наше государство от этого нашествия. Украинские города не видели такой бесчеловечной жестокости со времен нацистской оккупации. Чернигов, Ахтырка, снова Харьков, Мариуполь. Целенаправленно уничтожают гражданскую инфраструктуру. Уничтожают людей. Жилые кварталы. Только за вчерашний день в Чернигове российские бомбы убили 47 человек. Мирные люди.

Харьков... Просто уничтожают Харьков реактивной артиллерией и авиударами. Россия уничтожает. Харьков. Как это случилось? Сегодня утром в Житомире ракета ударила по зданию школы. По детям. Такой становится реальность, когда приходит "братская" Россия.

Темы: войнаЧернигов
powered by lun.ua
Главное сегодня

Путин не против прямых переговоров с Зеленским – глава МИД Турции  

Зеленский о ядерных угрозах Путина: Думаю, это – блеф

Дополнено 22:20, ВИДЕОВ Харькове пожар возле института, на котором может произойти утечка радиации

Ущерб от нападения России уже достиг $100 миллиардов – советник Зеленского

Ни один человек не был эвакуирован из Мариуполя – Верещук

Макрон: ЕС не может начать процедуру вступления со страной в состоянии войны

Все новости...
война
На Херсонщине исчезла мобильная связь
Киев просит интернет-провайдеров помочь с Wi-Fi в бомбоубежищах
Чистить зубы дважды в день: в ЦОЗ рассказали, как ухаживать за полостью рта во время войны
Последние новости
00:06
"Это все грим": оккупанты обвиняют беременную из Мариуполя в постановочных фото на месте бомбардировок роддома
00:03
В Киеве на блокпосту застрелили бывшего чиновника СБУ
00:02
Интерпол вводит ограничения в сотрудничестве с РФ, однако не исключает ее
23:49
ВИДЕОВ Мариуполе российские оккупанты совершают обстрелы по полчаса – мэр
23:45
Беларусские СМИ пишут о падении самолета неподалеку границы с Украиной
23:43
Путин хочет растерзать Европу на части так же, как и Украину – Зеленский
23:38
Россия выдвинула новые требования к пропуску гуманитарных колонн
23:28
Россияне больше не смогут зарегистрироваться в Google Cloud
23:24
Зеленский о Путине: Он крайне редко общается с честными людьми
23:16
Дуда: россияне совершают преступления, имеющие признаки геноцида
Все новости...