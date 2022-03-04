Бомбардировка российской авиацией Чернигова унесла жизни 47 человек

В результате авиационных ударов по жилым массивам Чернигова 3 марта погибли 47 человек.

Источник: Черниговская ОГА в Facebook, обращение президента Зеленского от 4 марта

Детали: По уточненной информации медицинских учреждений 3 марта в результате бомбардировки российской авиацией на территории Чернигова погибли 47 человек: 38 мужчин и 9 женщин. Спасены 18 человек, отмечают в ОГА.

Прямая речь Зеленского: "Граждане Украины. Враг завел на территорию нашего государства абсолютное большинство своих войск. Почти вся армия России брошена против нашего народа.

Но героическое сопротивление украинцев уже девятый день спасает наше государство от этого нашествия. Украинские города не видели такой бесчеловечной жестокости со времен нацистской оккупации. Чернигов, Ахтырка, снова Харьков, Мариуполь. Целенаправленно уничтожают гражданскую инфраструктуру. Уничтожают людей. Жилые кварталы. Только за вчерашний день в Чернигове российские бомбы убили 47 человек. Мирные люди.

Харьков... Просто уничтожают Харьков реактивной артиллерией и авиударами. Россия уничтожает. Харьков. Как это случилось? Сегодня утром в Житомире ракета ударила по зданию школы. По детям. Такой становится реальность, когда приходит "братская" Россия.