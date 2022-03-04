Вражеские войска вошли в Николаев. Идет бой
Пятница, 4 марта 2022, 11:58
Российские войска вошли в Николаев, где их встретили украинские военные. Идет бой.
Источник: глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким в Telegram
Прямая речь: "Есть вход в город. Спокойно, без паники".
Детали: По его словам, сейчас враг подходит со стороны Октябрьского, но по улицам еще не ездит.
В октябрьском в бой с врагом ступила 123 бригада.
Кроме того, по данным Кима, российская колонна заехала в Баштанку, где оккупанты захватили школу и расстреляли ее директора.
Прямая речь: "Давайте не нервничать. В направлении Октябрьского ведётся бой, мы сейчас отобьём.
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"
По Прибужскому разбили целую кучу техники. Из Баштанки техника также начинает перемещаться".