Вражеские войска вошли в Николаев. Идет бой

Российские войска вошли в Николаев, где их встретили украинские военные. Идет бой.

Источник: глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким в Telegram

Прямая речь: "Есть вход в город. Спокойно, без паники".

Детали: По его словам, сейчас враг подходит со стороны Октябрьского, но по улицам еще не ездит.

В октябрьском в бой с врагом ступила 123 бригада.

Кроме того, по данным Кима, российская колонна заехала в Баштанку, где оккупанты захватили школу и расстреляли ее директора.

Прямая речь: "Давайте не нервничать. В направлении Октябрьского ведётся бой, мы сейчас отобьём.

По Прибужскому разбили целую кучу техники. Из Баштанки техника также начинает перемещаться".