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Моральный дух россиян низкий, техника в плохом состоянии, еды не хватает – FT

Роман ПетренкоПятница, 4 марта 2022, 12:05
российские танки, ФОТО СУХОПУТНЫХ ВОЙСК ВСУ

Моральный дух российских оккупантов низкий, техника плохая и в плохом состоянии, уверен высокопоставленный представитель министерства обороны Запада.

Источник: Financial times со ссылкой на представителя оборонного ведомства страны ЕС

Прямая речь: "Моральный дух низкий, оборудование плохое и в плохом состоянии, им не хватает продовольствия.

На юге солдаты более профессиональны: меньше призывников, лучше вооружены".

Детали: Представители западной разведки заявили, что якобы неясно, то ли Россия не спланировала вторжение, то ли у нее возникли трудности из-за более сильного, чем ожидалось, сопротивления со стороны украинских сил.

Бен Ходжес, бывший командующий вооруженными силами США в Европе, заявил, что координировать действия 150 тысяч военных – это сложная задача, особенно, когда противник отвечает огнем.

Тем временем ситуация в Украине такая:

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Темы: Росcиявойна
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