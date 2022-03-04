Путин готовит к войне "запас" ВС РФ: Ходорковский показал приказ

Россия собирается привлечь к войне против Украины военнослужащих запаса Вооруженных сил Российской Федерации.

Источник: приказ, опубликованный российским бизнесменом и общественным деятелем Михаилом Ходорковским в Facebook

Прямая речь Ходорковского: "Война пришла в Москву".

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Детали: Согласно приказу, до 20 апреля начальники мобилизационных отделов должны сверить учетные карточки военнослужащих запаса, а те должны явиться в мобилизационные отделы.