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Путин готовит к войне "запас" ВС РФ: Ходорковский показал приказ

Елена РощинаПятница, 4 марта 2022, 12:06

Россия собирается привлечь к войне против Украины военнослужащих запаса Вооруженных сил Российской Федерации.

Источник: приказ, опубликованный российским бизнесменом и общественным деятелем Михаилом Ходорковским в Facebook

Прямая речь Ходорковского: "Война пришла в Москву".

Детали: Согласно приказу, до 20 апреля начальники мобилизационных отделов должны сверить учетные карточки военнослужащих запаса, а те должны явиться в мобилизационные отделы.

 
 

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Темы: Росcиявойна
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