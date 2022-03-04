Киев просит интернет-провайдеров помочь с Wi-Fi в бомбоубежищах

Столичные власти призывают представителей интернет-провайдеров Киева помочь подключить городские бомбоубежища к интернету.

Источник: руководитель цифровой трансформации Киева, заместитель мэра Киева по ІТ Петр Оленич в Telegram, КГГА

Прямая речь Оленича: "Обращение к представителям интернет-провайдеров Киева. Город готов сотрудничать и вместе организовать подключение к Wi-Fi бомбоубежища Киева".

Детали: Он призвал тех, кто может помочь, писать на адрес IT департамента operator.wifi.help@gmail.com.

По словам мэра столицы Виталия Кличко, город продолжает готовиться к обороне – на улицах появляется все больше блокпостов, ограничительных блоков, ежей.

Больницы города работают и обеспечены всем необходимым.

Роддомы столицы тоже работают. За последние 8 дней – с момента, когда Россия напала на Украину, – в Киеве родились 390 малышей – 199 мальчиков и 191 девочка.

А в Киевском зоопарке родился лемур, его назвали Байрактаром.

Почему это важно: Во время войны коммуникация и быстрый доступ к информации имеют очень большое значение. Благодаря интернету люди могут узнать информацию о своих родных и друзьях, следить за новостями и новыми ограничениями, вводимыми в связи с военным положением; координировать и получать помощь и пр.