Американский сенатор выступил за физическую ликвидацию Путина

Самый простой способ завершения агрессии РФ – физическая ликвидация Владимира Путина кем-нибудь из его ближайшего окружения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на своей странице в twitter написал американский сенатор-республиканец Линдси Грэм.

"Есть ли в России Брут? Есть ли в российской армии более успешный полковник Штауффенберг (немецкий военный, организатор покушения на Гитлера)? Единственный способ, которым это может закончиться, это чтобы кто-то в России убрал этого парня. Вы окажете своей стране и миру большую услугу", - пишет он.

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На это твит уже остро отреагировали в посольстве РФ.

"Невозможно поверить, что сенатор страны, проповедующей свои моральные ценности как "путеводную звезду" для всего человечества, мог позволить себе призыв к терроризму как способу достижения целей Вашингтона на международной арене. Становится страшно за судьбу Соединенных Штатов, у руля которых находятся такие безответственные" и непрофессиональные политики. Требуем официальных объяснений и решительного осуждения преступных высказываний этого американца", - пишет посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.