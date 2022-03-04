Оккупанты захватили телебашню Мелитополя и включили российские каналы – ОВА
Пятница, 4 марта 2022, 12:15
Российские военные взяли под контроль телевизионную башню Мелитополя и начали трансляцию российских телеканалов.
Источник: Запорожская областная военная администрация со ссылкой на горсовет и источники в Службе безопасности Украины
Дословно: "Российские военные окружили телевизионную башню Мелитополя. Она под их контролем – городской совет Мелитополя".
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Детали: И источники в СБУ сообщают, что оккупанты установили свое оборудование на телебашне Мелитополя и начали трансляцию российских телеканалов.