Оккупанты захватили телебашню Мелитополя и включили российские каналы – ОВА

Российские военные взяли под контроль телевизионную башню Мелитополя и начали трансляцию российских телеканалов.

Источник: Запорожская областная военная администрация со ссылкой на горсовет и источники в Службе безопасности Украины

Дословно: "Российские военные окружили телевизионную башню Мелитополя. Она под их контролем – городской совет Мелитополя".

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Детали: И источники в СБУ сообщают, что оккупанты установили свое оборудование на телебашне Мелитополя и начали трансляцию российских телеканалов.