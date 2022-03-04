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Украинский военный-предатель времен 2014 года сдал свой взвод - СБУ

Валентина РоманенкоПятница, 4 марта 2022, 12:20

Служба безопасности Украины обнародовала очередное видео с пленным российским солдатом: оказалось, что он является украинским предателем.

Источник: СБУ

Дословно: "Вы знаете, какие мотивы и как выглядит военный, предавший дважды? На видео СБУ – допрос очередного "орка" из РФ, который на самом деле оказался украинским предателем и в 2014 году перешел на сторону оккупанта в Крыму".

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Детали: Мужчина на видео представляется как капитан Игорь Руденко. По его словам, с 2011 года он служил в должности начальника связи командира взвода управления гаубично-артиллерийского дивизиона, а в 2014 году перешел на сторону оккупанта.

24 февраля 2022 года его гаубично-артиллерийский дивизион получил приказ наступать на Украину и двинулся на Новую Каховку. Дальше должен был быть Николаев, а впоследствии Одесса.

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Им обещали, что с властями все договорено, что они не будут обстреливать жилые дома, а просто пройдут рейдом. Мол, объясняли: "Все будет как в 2014 году, когда Россия забирала Крым".

В то же время Украина встретила оккупантов яростным сопротивлением.

СБУ указывает, что, отстав во время боя от основных сил, предатель сдал себя и весь свой взвод украинским силам.

Теперь с ним работают следователи и контрразведка СБУ.

Темы: войнаСБУ
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