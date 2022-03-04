Поклонников "русского мира" и диверсантов ловят по всей Украине
В Черниговской области задержали двух сторонников "русского мира", один из которых был "наблюдателем" и работал на российские оккупационные войска. В Виннице задержали 5 человек, подозреваемых на работу РФ.
Источник: МВД, СБУ, глава Винницкой ОГА Сергей Борзов
Детали: Во время обыска у одного мужчины были обнаружены бинокль, видео-, фототехника и несколько телефонов украинских и российских операторов.
По месту жительства местного жителя обнаружено оборудованное место наблюдения на балконе.
Второго поймали по наводке граждан – он распространял российскую пропаганду.
Известно, что оба родились в России. Сейчас с ними работает СБУ.
В Виннице полицейские задержали пять человек, подозреваемых в диверсионной деятельности. Они приехали из Донецкой области.
У подозреваемых изъята мототехника, квадрокоптеры, фотосъемки населенных пунктов Винницкой области, рации, сим-карты, телефоны, другая техника и $20 тысяч.
Задержанные несколько недель назад сняли жилье в Виннице и собирали информацию, полезную врагу, путем запуска летательных аппаратов.
Вчера, 3 марта, СБУ начала производство по боевику "ЛНР", который с военными РФ прибыл в Беловодск и объявил себя руководителем военно-гражданской администрации.
В Днепре задержан агент спецслужб РФ, который распространял материалы, где одобрял агрессию РФ против Украины и предлагал мирным гражданам объединяться вокруг идей "русского мира".
В Черкасской области разоблачена вражеская агитаторка, которая распространяла в соцсетях пропаганду страны-агрессора и панические настроения. Из-за своих "сообщений" она расшатывала ситуацию в регионе.