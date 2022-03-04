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Поклонников "русского мира" и диверсантов ловят по всей Украине

Роман ПетренкоПятница, 4 марта 2022, 13:22
Поклонников русского мира и диверсантов ловят по всей Украине
сбу на защите украины от диверсантов

В Черниговской области задержали двух сторонников "русского мира", один из которых был "наблюдателем" и работал на российские оккупационные войска. В Виннице задержали 5 человек, подозреваемых на работу РФ.

Источник: МВД, СБУ,  глава Винницкой ОГА Сергей Борзов

Детали: Во время обыска у одного мужчины были обнаружены бинокль, видео-, фототехника и несколько телефонов украинских и российских операторов.

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По месту жительства местного жителя обнаружено оборудованное место наблюдения на балконе.

Второго поймали по наводке граждан – он распространял российскую пропаганду.

Известно, что оба родились в России. Сейчас с ними работает СБУ.

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В Виннице полицейские задержали пять человек, подозреваемых в диверсионной деятельности. Они приехали из Донецкой области.

У подозреваемых изъята мототехника, квадрокоптеры, фотосъемки населенных пунктов Винницкой области, рации, сим-карты, телефоны, другая техника и $20 тысяч.

Задержанные несколько недель назад сняли жилье в Виннице и собирали информацию, полезную врагу, путем запуска летательных аппаратов.

Вчера, 3 марта, СБУ начала производство по боевику "ЛНР", который с военными РФ прибыл в Беловодск и объявил себя руководителем военно-гражданской администрации.

В Днепре задержан агент спецслужб РФ, который распространял материалы, где одобрял агрессию РФ против Украины и предлагал мирным гражданам объединяться вокруг идей "русского мира".

В Черкасской области разоблачена вражеская агитаторка, которая распространяла в соцсетях пропаганду страны-агрессора и панические настроения. Из-за своих "сообщений" она расшатывала ситуацию в регионе.

Темы: СБУдиверсантывойнаРосcия
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