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"Убийцы на…й пошли вон": в Мелитополе четвертый день подряд – акции протеста

Валентина РоманенкоПятница, 4 марта 2022, 14:02
Убийцы на…й пошли вон: в Мелитополе четвертый день подряд – акции протеста
иллюстративное фото

В Запорожской области продолжаются акции протеста против российской оккупации.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: В частности, утром ходу с национальными флагами провели жители Приморска.

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Четвертый день на такие же акции протеста вышли и жители Мелитополя. Как сообщила в сети местная активистка Ольга Гайсумова, несколько тысяч участников акции собрались на центральной площади города, на площади Победы.

Рядом с ней российские военные организовали раздачу продуктов – сюжеты накануне появились в российских СМИ.

В ответ активисты с национальными флагами и плакатом с надписью "Убийцы на..й пошли вон" стали напротив российских военных и скандировали "Позор", "Мелитополь вставай".

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После этого участники акции протеста в Мелитополе двинулись по колонне по центру города, выкрикивая "Оккупанты", "Фашисты", "Мы здесь власть", "Слава Украине! Слава ВСУ! Героям слава!". Люди несколько раз пели гимн Украины.

В настоящее время кроме присутствия российских съемочных групп в Мелитополе российскими военными оцеплена местная телебашня, отмечает РС.

Как сообщает Запорожская областная военная администрация, оккупанты установили там свое оборудование и приступили к трансляции российских каналов.

Темы: войнаМелитопольакции
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