ЕС приостановил трансграничное сотрудничество с Россией и Беларусью

После российского вторжения в Украину Еврокомиссия приостановила сотрудничество с Россией и ее союзником в программах трансграничного сотрудничества Европейского инструмента соседства (ENI CBC) и по программе Interreg для региона Балтийского моря.

Об этом сообщила пресс-служба комиссии, пишет "Европейская правда".

Решение вступает в силу немедленно, никакие дальнейшие платежи не будут производиться.

Общее финансирование ЕС для восьми программ с Россией составляет 178 миллионов евро, а общее финансирование ЕС для двух программ с Беларусью – 257 миллионов евро.

Сотрудничество с обеими странами по программам в рамках нового периода 2021-2027 годов также приостановлено.

В то же время Еврокомиссия срочно изучает юридические и операционные возможности для укрепления существующих программ трансграничного сотрудничества между странами ЕС и Украиной.

Министр иностранных дел Ирландии заявил в пятницу, что следующим раундом санкций Европейский Союз может отключить большее количество российских банков от системы SWIFT и, вероятно, запретит российским кораблям заходить в порты, а также некоторые основные российские импортные товары.