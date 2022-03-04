Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ЕС приостановил трансграничное сотрудничество с Россией и Беларусью

"Европейская правда"Пятница, 4 марта 2022, 14:16

После российского вторжения в Украину Еврокомиссия приостановила сотрудничество с Россией и ее союзником в программах трансграничного сотрудничества Европейского инструмента соседства (ENI CBC) и по программе Interreg для региона Балтийского моря.

Об этом сообщила пресс-служба комиссии, пишет "Европейская правда".

Решение вступает в силу немедленно, никакие дальнейшие платежи не будут производиться.

Реклама:

Общее финансирование ЕС для восьми программ с Россией составляет 178 миллионов евро, а общее финансирование ЕС для двух программ с Беларусью – 257 миллионов евро.

Сотрудничество с обеими странами по программам в рамках нового периода 2021-2027 годов также приостановлено.

В то же время Еврокомиссия срочно изучает юридические и операционные возможности для укрепления существующих программ трансграничного сотрудничества между странами ЕС и Украиной.

ВИДЕО ДНЯ

Министр иностранных дел Ирландии заявил в пятницу, что следующим раундом санкций Европейский Союз может отключить большее количество российских банков от системы SWIFT и, вероятно, запретит российским кораблям заходить в порты, а также некоторые основные российские импортные товары.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Все новости...
Последние новости
11:38
фотоТелескоп Хаббл зафиксировал загадочные тени на кольцах Сатурна
11:27
Россия пугает Финляндию и Норвегию новейшими гаубицами на границе
11:24
В большой войне против РФ уже погибло более 400 украинских спортсменов – НОК
11:20
Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
11:13
В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать
11:10
В Донецкой области 5 гражданских людей погибли из-за российских ударов
11:00
Заместитель Кличко: о проблемах с метро, миллиардах на инфраструктуру и выкупе квартир "Киевгорстроя"
10:41
Премьер немецкой Саксонии призывает Украину смириться с временными уступками по территориям
10:41
Миссия возможна. Как проводить реставрацию старых построек и в чем основные проблемы
10:28
Индекс Эспрессо в Украине: самый дорогой кофе - в Одесской области, самый дешевый - в Хмельницкой
Все новости...
Реклама: