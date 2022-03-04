Cтолтенберг: Путин совершенно недооценил силу украинской армии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что президент РФ Владимир Путин недооценил силу Вооруженных сил Украины, подчеркнув при этом роль многолетних учений и поддержки НАТО.

Об этом Столтенберг заявил после чрезвычайного заседания Североатлантического совета в пятницу, сообщает "Европейская правда".

"То, что мы увидели - президент Путин абсолютно недооценил мощь Вооруженных сил Украины. Они были способны дать отпор, бороться и замедлить российское наступление. Это, прежде всего, результат мужества украинского войска, но также поддержки и мужества украинского народа и его руководства, президента Зеленского", – заявил генсек Альянса.

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В то же время Столтенберг считает, что в этом есть и заслуга НАТО, поскольку Альянс на протяжении лет помогал Вооруженным силам Украины, оснащая и обучая их, начиная с 2014 года. Это, по его словам, сделало украинскую армию гораздо лучше подготовленной к войне.

"Это причина того, почему они сейчас способны давать отпор таким образом, как они это делают сейчас", - сказал Столтенберг.

"Они сейчас на передовой. Так что эта поддержка доказала свою чрезвычайную важность для могущества украинской армии. И сейчас мы усиливаем поддержку с дальнейшими поставками", - добавил Столтенберг, имея в виду военную помощь стране НАТО.

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В то же время Столтенберг спрогнозировал дальнейшую эскалацию в Украине, заявляя, что ближайшие дни будут хуже.