Мариуполь 4-й день без связи, люди по подвалам, в домах выбило окна

Мариуполь четвертый день под обстрелами, без связи и электричества, без воды и тепла, в зданиях почти не осталось целых окон.

Источник: волонтер Елена, родственники которой находятся в городе, в комментарии УП

Детали: Украинцы, родственники у которых остались в Мариуполе, собираются в онлайн-группы, чтобы найти информацию о родных и их местоположении. Некоторым удается дозвониться и коротко рассказать о ситуации в районах и разрушениях. Потом эту информацию передают в чаты.

Как рассказала УП Елена, одна из волонтеров такой группы, в Мариуполе нет электричества, воды и отопления.

Повреждено железнодорожное сообщение.

Люди ждут зеленого коридора для эвакуации.

Фото разрушений пока немного: люди боятся выходить на улицы, сидят по убежищам и подвалам. Многие экономят остатки заряда на телефонах.

Разрушения в Мариуполе Тут и дальше фото местных жителей, предоставленные УП

Как говорит Елена, обстреляны жилые дома по всему городу.

Особенно страдает спальный район Левый берег, который подвергается обстрелам несколько дней. Там жилые дома, школы и детсады. В зданиях практически не осталось целых окон.

В пабликах и пропагандистских СМИ ОРДЛО это называют "мариупольским котлом".