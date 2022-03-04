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Мариуполь 4-й день без связи, люди по подвалам, в домах выбило окна

Евгений Руденко, Елена РощинаПятница, 4 марта 2022, 15:22

Мариуполь четвертый день под обстрелами, без связи и электричества, без воды и тепла, в зданиях почти не осталось целых окон. 

Источник: волонтер Елена, родственники которой находятся в городе, в комментарии УП

Детали: Украинцы, родственники у которых остались в Мариуполе, собираются в онлайн-группы, чтобы найти информацию о родных и их местоположении. Некоторым удается дозвониться и коротко рассказать о ситуации в районах и разрушениях. Потом эту информацию передают в чаты.

Как рассказала УП Елена, одна из волонтеров такой группы, в Мариуполе нет электричества, воды и отопления. 

Повреждено железнодорожное сообщение. 

Люди ждут зеленого коридора для эвакуации.

Фото разрушений пока немного: люди боятся выходить на улицы, сидят по убежищам и подвалам. Многие экономят остатки заряда на телефонах. 

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Разрушения в Мариуполе
Разрушения в Мариуполе
Тут и дальше фото местных жителей, предоставленные УП

Как говорит Елена, обстреляны жилые дома по всему городу.

 

Особенно страдает спальный район Левый берег, который подвергается обстрелам несколько дней. Там жилые дома, школы и детсады. В зданиях практически не осталось целых окон. 

 
 
 
 
 
 

В пабликах и пропагандистских СМИ ОРДЛО это называют "мариупольским котлом".

Темы: Мариупольвойна
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