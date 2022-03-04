Мариуполь 4-й день без связи, люди по подвалам, в домах выбило окна
Мариуполь четвертый день под обстрелами, без связи и электричества, без воды и тепла, в зданиях почти не осталось целых окон.
Источник: волонтер Елена, родственники которой находятся в городе, в комментарии УП
Детали: Украинцы, родственники у которых остались в Мариуполе, собираются в онлайн-группы, чтобы найти информацию о родных и их местоположении. Некоторым удается дозвониться и коротко рассказать о ситуации в районах и разрушениях. Потом эту информацию передают в чаты.
Как рассказала УП Елена, одна из волонтеров такой группы, в Мариуполе нет электричества, воды и отопления.
Повреждено железнодорожное сообщение.
Люди ждут зеленого коридора для эвакуации.
Фото разрушений пока немного: люди боятся выходить на улицы, сидят по убежищам и подвалам. Многие экономят остатки заряда на телефонах.
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Как говорит Елена, обстреляны жилые дома по всему городу.
Особенно страдает спальный район Левый берег, который подвергается обстрелам несколько дней. Там жилые дома, школы и детсады. В зданиях практически не осталось целых окон.
В пабликах и пропагандистских СМИ ОРДЛО это называют "мариупольским котлом".