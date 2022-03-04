Генсек НАТО о действиях РФ: следующие дни будут хуже

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прогнозирует дальнейшую эскалацию в Украине в результате агрессивных действий РФ.

Об этом Столтенберг заявил после чрезвычайного заседания Североатлантического совета, сообщает "Европейская правда".

Столтенберг заявил, что война России в Украине - это самая плохая военная агрессия в Европе за десятки лет, с обстрелами жилых домов и безрассудными действиями на ЗАЭС.

"В ближайшие дни, вероятно, будут хуже. С большим количеством смертей, страданий и разрушений. Российская авиация применяет все более тяжелое оружие и продолжает атаки по всей стране", - заявил Столтенберг.

"Мы призываем президента Путина немедленно остановить войну и вывести все войска из Украины без выдвижения условий", – сказал генсек НАТО.

Он обратился к Путину с призывом перейти к переговорам.

Президент Владимир Зеленский требует от стран Запада закрыть небо над Украиной, чтобы от ударов ракет и авианалетов РФ перестали гибнуть мирные украинцы.

Президент отметил, если у Запада нет крепости закрыть небо, то он должен предоставить боевые самолеты, иначе РФ дойдет до Берлинской стены.