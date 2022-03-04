В Новопскове Луганской области жители прогоняют оккупантов и кричат: "Украина!"
Пятница, 4 марта 2022, 16:51
В пгт Новопсков Луганской области местные жители выступили против российских оккупантов, захвативших поселок.
Источник: советник главы МВД Антон Геращенко
Дословно: "В Новопскове Луганской области местные жители выступили против оккупантов и их "освобождения"".
Детали: Геращенко опубликовал видео, на котором видно, как жители Новопскова вышли на протест против российских оккупантов.
Они держат украинские флаги и выкрикивают "Украина!".
"Мы вас здесь не ждем, за вами идет только война и смерть. Уходите отсюда!", - кричит жительница пгт российским военным.
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