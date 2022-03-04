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В Новопскове Луганской области жители прогоняют оккупантов и кричат: "Украина!"

Катерина ТищенкоПятница, 4 марта 2022, 15:51
В Новопскове Луганской области жители прогоняют оккупантов и кричат: Украина!
Новопсков, скриншот видео

В пгт Новопсков Луганской области местные жители выступили против российских оккупантов, захвативших поселок.

Источник: советник главы МВД Антон Геращенко

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Дословно: "В Новопскове Луганской области местные жители выступили против оккупантов и их "освобождения"".

Детали: Геращенко опубликовал видео, на котором видно, как жители Новопскова вышли на протест против российских оккупантов.

Они держат украинские флаги и выкрикивают "Украина!".

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"Мы вас здесь не ждем, за вами идет только война и смерть. Уходите отсюда!", - кричит жительница пгт российским военным.

Темы: Луганская областьвойнаРосcияакции
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