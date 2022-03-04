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Харьков: Ситуация сложная, нужны "коридоры" для гумпомощи – Терехов

Евгений Руденко, Елена РощинаПятница, 4 марта 2022, 16:04
Харьков: Ситуация сложная, нужны коридоры для гумпомощи – Терехов
Помощь для Харькова, фото Олега Синегубова

Харьков находится под постоянными обстрелами и нуждается в гуманитарных коридорах, чтобы хотя бы получить гуманитарную помощь от других городов. 

Источник: городской глава Харькова Игорь Терехов в совместном эфире телеканалов

Прямая речь: "Ночь была тяжелая, день тоже не легче. Мы находимся под постоянными обстрелами. Нас обстреливают, обстреливают жилые районы города. Северная Салтовка подвергается обстрелам, Индустриальный район, район ХТЗ. 

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Ситуация очень тяжелая. Я попросил людей, чтобы они укрывались в бомбоубежищах, в подвалах, на станциях метро. Мы организовываем там питание, раздаем еду, медикаменты, предметы первой необходимости.

Сегодня выпал в Харькове снег, мы ожидаем значительное похолодание, и это нас сильно беспокоит. Все стекла в жилых домах разбиты и их сейчас починить не представляется возможным. Там, где возможно, наши коммунальщики натягивают пленку".

Детали: Однако все коммунальные службы города работают, сказал мэр: "Мы все работаем. Подаем тепло, воду в дома людей. Вывозим мусор, частично убираем дороги".

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Терехов сказал, что эвакуация мирного населения сейчас возможна: люди едут своим автотранспортом, железная дорога дает поезда. 

Он уверен, что "Харьков обязательно победит".

Однако сейчас городу нужны так называемые "зеленые коридоры" для получения гумпомощи.

Прямая речь Терехова: "Мы сегодня получаем значительную гуманитарную помощь. Все города Украины, все мэры собирают помощь, присылают помощь в Харьков. 

Кроме того я обратился к мэрам иностранных городов, городов-побратимов Харькова. Мы со всеми на связи. Ожидаем значительные грузы из Польши, Италии, Израиля. У нас серьезная поддержка. Но для беспрепятственного перемещения грузов нужны гуманитарные коридоры". 

Детали: Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов также сообщил, что Харьковский областной логистический центр принимает гуманитарную помощь из соседних областей из-за границы от крупных торговых сетей.

4 марта он лично контролировал поступление грузов: "Мы уже получили 9 вагонов и 20 фур гуманитарной помощи. Сейчас мы разгружаем 5 вагонов, после этого приезжаем еще 5 вагонов, а после еще 20. Привозим средства по уходу, пищевые продукты, одежду, медикаменты, все самое необходимое. Это из Киева, Одессы и Львова".

В Офисе президента создан координационный совет, координирующий получение грузов.

Темы: Харьковвойна
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