Кличко показал, как Киев укрепляется для обороны

Глава столицы Виталий Кличко проехался блок-постами и заверил, что объединенные силы готовы защищать город.

Источник: Кличко в Facebook

Прямая речь: "Друзья! Киев укрепляется, чтобы обороняться при атаке врага. Сегодня проехался по некоторым блок-постам, возведенным для обороны города.

Бойцы вооруженных сил, терроборона, полиция, другие силовые структуры готовы и будут защищать столицу – сердце Украины".