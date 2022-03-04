Кличко показал, как Киев укрепляется для обороны
Пятница, 4 марта 2022, 17:17
Глава столицы Виталий Кличко проехался блок-постами и заверил, что объединенные силы готовы защищать город.
Источник: Кличко в Facebook
Прямая речь: "Друзья! Киев укрепляется, чтобы обороняться при атаке врага. Сегодня проехался по некоторым блок-постам, возведенным для обороны города.
Бойцы вооруженных сил, терроборона, полиция, другие силовые структуры готовы и будут защищать столицу – сердце Украины".
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