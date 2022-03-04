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Кличко показал, как Киев укрепляется для обороны

Валентина РоманенкоПятница, 4 марта 2022, 17:17

Глава столицы Виталий Кличко проехался блок-постами и заверил, что объединенные силы готовы защищать город.

Источник: Кличко в Facebook

Прямая речь: "Друзья! Киев укрепляется, чтобы обороняться при атаке врага. Сегодня проехался по некоторым блок-постам, возведенным для обороны города.

Бойцы вооруженных сил, терроборона, полиция, другие силовые структуры готовы и будут защищать столицу – сердце Украины".

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Темы: войнаКиев
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