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СБУ задержала предателя, корректировавшего огонь войск РФ по аэропорту Луцка

Денис КарловскийПятница, 4 марта 2022, 17:00
СБУ задержала предателя, корректировавшего огонь войск РФ по аэропорту Луцка
Фото иллюстративный: пресс-служба сбу

Служба безопасности задержала российского шпиона, который помогал корректировать огонь войск РФ по Луцкому аэродрому.

Источник: Служба безопасности

Детали: Коллаборант установил связь с сотрудником ФСБ РФ через соцсети еще в 2010 году. Русский силовик интересовался военными частями в Луцке.

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В 2011 году он лично познакомился с российским силовиком в Москве на выставке, посвященной военной технике РФ.

До начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в феврале 2022 года, предатель передавал в российские спецслужбы данные о количестве и типе украинских военных самолетов на аэродроме, личные данные военнослужащих и детали их дислокации.

В течение 24-28 февраля он сообщал российским спецслужбам о вылете украинских военных самолетов из Луцкого аэродрома.

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Кроме того, пойманный предатель координировал уничтожение взлетно-посадочной полосы Луцкого аэропорта совместно со своим куратором из российского ФСБ.

Ему вручили подозрение по статье "Государственная измена". Колаборанту грозит до 15 лет.

Темы: СБУРосcиявойнашпионаж
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