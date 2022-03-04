Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ задержала предателя, корректировавшего огонь войск РФ по аэропорту Луцка

Денис КарловскийПятница, 4 марта 2022, 18:00
Фото иллюстративный: пресс-служба сбу

Служба безопасности задержала российского шпиона, который помогал корректировать огонь войск РФ по Луцкому аэродрому.

Источник: Служба безопасности

Детали: Коллаборант установил связь с сотрудником ФСБ РФ через соцсети еще в 2010 году. Русский силовик интересовался военными частями в Луцке.

В 2011 году он лично познакомился с российским силовиком в Москве на выставке, посвященной военной технике РФ.

До начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в феврале 2022 года, предатель передавал в российские спецслужбы данные о количестве и типе украинских военных самолетов на аэродроме, личные данные военнослужащих и детали их дислокации.

В течение 24-28 февраля он сообщал российским спецслужбам о вылете украинских военных самолетов из Луцкого аэродрома.

Кроме того, пойманный предатель координировал уничтожение взлетно-посадочной полосы Луцкого аэропорта совместно со своим куратором из российского ФСБ.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Ему вручили подозрение по статье "Государственная измена". Колаборанту грозит до 15 лет.

Темы: СБУРосcиявойнашпионаж
powered by lun.ua
Главное сегодня

Конгресс США окончательно одобрил помощь Украине на 13,6 млрд. долларов

Президент Литвы считает, что саммит ЕС сказал "да" интеграции Украины

Саммит ЕС принял неоднозначное решение с поддержкой европерспективы Украины

Reuters: Facebook разрешит желать смерти Путину

Украинская армия разбила две колонны вражеской техники и поразила 10 самолетов

Кадыров жалуется на бандеровцев: сообщают родственникам солдат об их смерти в Украине

Все новости...
СБУ
Поклонников "русского мира" и диверсантов ловят по всей Украине
Украинский военный-предатель времен 2014 года сдал свой взвод - СБУ
Зеленский провел ротации в руководстве СБУ
Последние новости
07:23
Президент Колумбии заверил Украину в "крепкой поддержке" – Маркарова
06:54
На Черниговщине оккупанты терпят существенные потери и сдаются в плен – Генштаб
06:25
обновлено, видео, фотоВраг нанес удар по Луцку и Днепру, есть жертвы
06:10
В "Дии" появился "еДокумент" — он заменит утраченный из-за войны паспорт
05:44
Конгресс США окончательно одобрил помощь Украине на 13,6 млрд. долларов
05:14
Греция заберет часть украинцев-беженцев из Польши
05:13
Президент Литвы считает, что саммит ЕС сказал "да" интеграции Украины
05:11
Саммит ЕС принял неоднозначное решение с поддержкой европерспективы Украины
04:55
Американские сенаторы требуют от Байдена разрешить предоставить Украине польские МиГ-29
04:39
Нацгвардиец с расстояния свыше километра пулеметом уничтожил вражеского спайпера
Все новости...