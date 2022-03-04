СБУ задержала предателя, корректировавшего огонь войск РФ по аэропорту Луцка
Служба безопасности задержала российского шпиона, который помогал корректировать огонь войск РФ по Луцкому аэродрому.
Источник: Служба безопасности
Детали: Коллаборант установил связь с сотрудником ФСБ РФ через соцсети еще в 2010 году. Русский силовик интересовался военными частями в Луцке.
В 2011 году он лично познакомился с российским силовиком в Москве на выставке, посвященной военной технике РФ.
До начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в феврале 2022 года, предатель передавал в российские спецслужбы данные о количестве и типе украинских военных самолетов на аэродроме, личные данные военнослужащих и детали их дислокации.
В течение 24-28 февраля он сообщал российским спецслужбам о вылете украинских военных самолетов из Луцкого аэродрома.
Кроме того, пойманный предатель координировал уничтожение взлетно-посадочной полосы Луцкого аэропорта совместно со своим куратором из российского ФСБ.
Ему вручили подозрение по статье "Государственная измена". Колаборанту грозит до 15 лет.