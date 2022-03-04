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Нестор Шуфрич задержан Теробороной – собирал данные про блокпост, была стрельба

Светлана КизиловаПятница, 4 марта 2022, 18:28
Нестор Шуфрич, фото СХЕМ

Народный депутат из фракции партии ППЗЖ Нестор Шуфрич задержан батальоном Теробороны за попытку сфотографировать блокпост.

Источник: депутат Киевского городского совета Александр Погребинский в Facebook

Прямая речь Погребинского: "206-й батальон задержал Шуфрича! Братья по оружию лучшие! Он (Шуфрич – УП) решил пофотографировать один из постов нашего батальона".

Детали: По словам нардепа "Европейской солидарности" Владимира Арьева, Шуфрича ожидает беседа в СБУ.

Журналистка Валерия Егошина рассказала, что задержанный в Киеве Шуфрич фотографировал блокпост, его охрана отстреливалась от бойцов Теробороны. Пока что он "цел и невредим".

Прямая речь Егошиной: "2 автомата, 3 пистолета, один автомат со спиленным номером - это о задержанных российских диверсантах? Нет, о нардепе Несторе Шуфриче, во время войны включаемом в эфиры пропагандистов.

Бойцам он объяснил, что якобы хотел сфотографировать местный культурный памятник (на самом деле – позицию военных). А вот зачем отстреливался от бойцов при задержании и откуда взялось незарегистрированное оружие – пока не объяснил. Оружие забрали, всех задержали, по украинским законам – передадут в полицию или СБУ".

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Темы: ШуфричвойнаВоенное положение
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