Приднестровье захотело "признания независимости" из-за заявки Молдовы на вступление в ЕС

ПАРАД ВОЕННЫХ В ОККУПИРОВАННОМ ТИРАСПОЛЕ, СТОЛИЦЕ ПРИДНЕСТРОВЬЯ В 2015 ГОДУ. ФОТО: GETTY IMAGES

Непризнанное Приднестровье требует от Молдовы признания независимости в связи с тем, что страна подала заявку на вступление в ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает молдавское NewsMaker.

В МИД непризнанной республики заявили, что это решение Молдовы "ставит окончательную точку" в попытках урегулирования.

"Решение молдавских властей означает готовность к передаче суверенитета Молдовы наднациональным органам в Брюсселе и переход к окончательному военно-политическому и экономическому освоению территории Молдовы Западом", - говорится в распространенном заявлении.

Также в ней заявляют, что заявка Молдовы на членство "свидетельствует об отказе Молдовы от диалога с Приднестровьем о параметрах совместного сосуществования, что подтверждается текущим кризисным состоянием переговорного процесса, параличом формата "5+2", отказом от встреч на высшем уровне, неисполнением обязательств в пакете "Берлин плюс", усилением блокирующих мер против Приднестровья".

В тексте отмечают, что Приднестровье обратилось в "ООН, ОБСЕ и другие посредники и наблюдатели в переговорном процессе" с просьбой признать его независимость и установить дипломатические отношения.

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