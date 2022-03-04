ЕС принял механизм защиты украинских беженцев без представления убежища

Совет Евросоюза принял экстренное решение о механизме защиты бежавших от российской агрессии людей из Украины.

Текст решения есть в распоряжении "Европейской правды".

Как отметили в пресс-службе Совета ЕС, решение принято единогласно, ни одно государство не проголосовало против. Впрочем, очевидно, для достижения консенсуса проект решения пришлось изменить.

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Временная защита лиц, убегающих из Украины в результате войны, предоставляется сроком на один год; это решение действует на массовой основе и не нуждается в изучении данных конкретного лица.

"Эта защита может автоматически продлеваться 6-месячными периодами, максимум на один год. Еврокомиссия может предложить Совету продлить временную защиту еще на один год", - объясняет Совет ЕС. Подчеркивается также, что если ситуация в Украине нормализуется настолько, "что позволит безопасное и длительное возвращение", ЕС может досрочно остановить действие защитного механизма.

Ранее сообщалось, что ЕС будет принимать украинских беженцев на три года без запроса на убежище.

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По принятому решению украинцы получают право на проживание, работу в любом государстве ЕС, доступ к медицинской помощи и образованию для детей.

Особенность механизма временной защиты – то, что он действует коллективно, то есть не требует рассмотрения индивидуальных заявлений об убежище.

Воспользоваться этим механизмом могут граждане Украины, выехавшие за границу после 24 февраля 2022 года. Впрочем, отдельные государства-члены могут распространить действие этого механизма также на украинцев, которые сбежали незадолго до 24 февраля или оказались в ЕС. территории непосредственно перед этой датой, например для отпуска или работы.

В ООН говорят, что количество беженцев из Украины уже превысило 1 млн.