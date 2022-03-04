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ЕС принял механизм защиты украинских беженцев без представления убежища

"Европейская правда"Пятница, 4 марта 2022, 18:50
фото из ТГ Людмилы Денисовой

Совет Евросоюза принял экстренное решение о механизме защиты бежавших от российской агрессии людей из Украины.

Текст решения есть в распоряжении "Европейской правды".

Как отметили в пресс-службе Совета ЕС, решение принято единогласно, ни одно государство не проголосовало против. Впрочем, очевидно, для достижения консенсуса проект решения пришлось изменить.

Временная защита лиц, убегающих из Украины в результате войны, предоставляется сроком на один год; это решение действует на массовой основе и не нуждается в изучении данных конкретного лица.

"Эта защита может автоматически продлеваться 6-месячными периодами, максимум на один год. Еврокомиссия может предложить Совету продлить временную защиту еще на один год", - объясняет Совет ЕС. Подчеркивается также, что если ситуация в Украине нормализуется настолько, "что позволит безопасное и длительное возвращение", ЕС может досрочно остановить действие защитного механизма.

Ранее сообщалось, что ЕС будет принимать украинских беженцев на три года без запроса на убежище.

По принятому решению украинцы получают право на проживание, работу в любом государстве ЕС, доступ к медицинской помощи и образованию для детей.

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Особенность механизма временной защиты – то, что он действует коллективно, то есть не требует рассмотрения индивидуальных заявлений об убежище.

Воспользоваться этим механизмом могут граждане Украины, выехавшие за границу после 24 февраля 2022 года. Впрочем, отдельные государства-члены могут распространить действие этого механизма также на украинцев, которые сбежали незадолго до 24 февраля или оказались в ЕС. территории непосредственно перед этой датой, например для отпуска или работы.

В ООН говорят, что количество беженцев из Украины уже превысило 1 млн.

Темы: ЕСбеженцы
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