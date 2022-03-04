Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты сосредоточились на окружении Киева – Генштаб

Катерина ТищенкоПятница, 4 марта 2022, 19:19
Вражеский танк, фото Генштаба ВСУ

В девятые сутки российского вторжения основные усилия оккупантов сосредотачивались на окружении Киева и ослаблении сопротивления в блокированных ими населенных пунктах.

Источник: Генштаб ВСУ по состоянию на 18:00 4 марта

Дословно: "Основные усилия оккупантов сосредоточивались на окружении Киева и ослаблении сопротивления в блокированных им населенных пунктах.

Также оккупанты продолжили нанесение ракетно-бомбовых ударов по населенным пунктам. Использовали артиллерию и реактивные системы залпового огня для разрушения объектов критической инфраструктуры и жилых домов".

Детали: На Волынском направлении положение украинских войск без существенных изменений.

На Сиверском направлении Чернигов осуществляет героическую оборону. Подразделения оперативной группировки войск удерживают позиции на занятых рубежах.

В районе населенного пункта Михайло-Коцюбинское Черниговской области перед водным препятствием стоит колонна до 200 единиц техники и живой силы. Мост через реку разрушен.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

На Слобожанском направлении подразделения из состава группировки продолжают ведение оборонительных боев, успешно проводят огневое поражение противника.

На Приморском направлении оперативная группировка войск осуществляет прикрытие морского побережья и выполняет задания по недопущению оцепления города Николаев.

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины совершают отражение воздушных ударов противника. Продолжают ведение систематических боевых действий. К настоящему времени российские захватчики уже потеряли 37 самолетов и 37 вертолетов.

"Защитники города Киева продолжают отражение наступления врага, нанесение поражения его наступательным группировкам и удержание определенных рубежей", - говорится в сообщении.

"Противник деморализован. Местное население всеми способами показывает, что России здесь не рады. Борьба продолжается по всей стране", – отметили в Генштабе.

Темы: КиеввойнаРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Россия отреагировала на разрешение хейтить россиян и Путина в Facebook

Конгресс США окончательно одобрил помощь Украине на 13,6 млрд. долларов

Президент Литвы считает, что саммит ЕС сказал "да" интеграции Украины

Саммит ЕС принял неоднозначное решение с поддержкой европерспективы Украины

Reuters: Facebook разрешит желать смерти Путину

Украинская армия разбила две колонны вражеской техники и поразила 10 самолетов

Все новости...
Киев
Репортаж из Киева. Война глазами журналиста
Кличко показал, как Киев укрепляется для обороны
Сдержанный оптимизм: Арестович рассказал о ситуации в горячих точках
Последние новости
08:41
Минцифры покупает помощь ВСУ за криптовалюту
08:39
Disney приостанавливает бизнес в России
08:36
фотоЛукашенко полетел к Путину
08:28
В Энергодар приехала гумпомощь, ее будут раздавать 12 марта
08:09
В Риге улице с посольством РФ назвали именем "Независимости Украины"
08:09
Из-за ночных вражеских ударов Чернигов без воды
08:01
дополненоПо Ивано-Франковску был удар – мэр
07:55
В Херсонской области российские захватчики пытаются создать "комендатуры"
07:45
Под Киевом стоят кадыровцы, которые не дают отступать войскам РФ – Вениславский
07:44
Россия отреагировала на разрешение хейтить россиян и Путина в Facebook
Все новости...