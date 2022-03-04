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Оккупанты сосредоточились на окружении Киева – Генштаб

Катерина ТищенкоПятница, 4 марта 2022, 18:19
Оккупанты сосредоточились на окружении Киева – Генштаб
Вражеский танк, фото Генштаба ВСУ

В девятые сутки российского вторжения основные усилия оккупантов сосредотачивались на окружении Киева и ослаблении сопротивления в блокированных ими населенных пунктах.

Источник: Генштаб ВСУ по состоянию на 18:00 4 марта

Дословно: "Основные усилия оккупантов сосредоточивались на окружении Киева и ослаблении сопротивления в блокированных им населенных пунктах.

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Также оккупанты продолжили нанесение ракетно-бомбовых ударов по населенным пунктам. Использовали артиллерию и реактивные системы залпового огня для разрушения объектов критической инфраструктуры и жилых домов".

Детали: На Волынском направлении положение украинских войск без существенных изменений.

На Сиверском направлении Чернигов осуществляет героическую оборону. Подразделения оперативной группировки войск удерживают позиции на занятых рубежах.

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В районе населенного пункта Михайло-Коцюбинское Черниговской области перед водным препятствием стоит колонна до 200 единиц техники и живой силы. Мост через реку разрушен.

На Слобожанском направлении подразделения из состава группировки продолжают ведение оборонительных боев, успешно проводят огневое поражение противника.

На Приморском направлении оперативная группировка войск осуществляет прикрытие морского побережья и выполняет задания по недопущению оцепления города Николаев.

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины совершают отражение воздушных ударов противника. Продолжают ведение систематических боевых действий. К настоящему времени российские захватчики уже потеряли 37 самолетов и 37 вертолетов.

"Защитники города Киева продолжают отражение наступления врага, нанесение поражения его наступательным группировкам и удержание определенных рубежей", - говорится в сообщении.

"Противник деморализован. Местное население всеми способами показывает, что России здесь не рады. Борьба продолжается по всей стране", – отметили в Генштабе.

Темы: КиеввойнаРосcия
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