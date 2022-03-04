Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СМИ: В США поражены эффективностью использования предоставленного ВСУ оборудования

Пятница, 4 марта 2022, 19:19

Российские войска продолжают боевые действия и усилия по всем направлениям движения.

Источник: "Голос Америки" со ссылкой на чиновника Минобороны США, корреспондента Джефа Селдина.

Детали: согласно информации, передовые отряды российских войск находятся в 25 километрах от центра Киева. Говоря о Харькове и Чернигове, в Пентагоне заявили, что российские войска находятся в 10 километрах от центров городов.

Реклама:

США также не могут лпровергнуть информацию о захвате Россией Херсона, сообщили в Пентагоне. Украинские силы, заявили в Минобороны США, продолжают контролировать Мариуполь.

Чиновник Пентагона также заявил, что там нет оснований сомневаться в заявлениях России о захвате Запорожской АЭС. По словам чиновника, захват электростанций, важной инфраструктуры может быть мотивирован стремлением контролировать население.

Согласно информации, в правительстве США отмечают, что "чрезвычайно поражены" тем, насколько эффективно украинские силы используют предоставленное им Западом оборудование.

ВИДЕО ДНЯ

"Они способны распространить его очень быстро... и способны использовать его", - приводит слова чиновника США Селдин.

В то же время чиновник указал, что пока отсутствуют доказательства того, что Россия препятствует поступлению в Украину помощи.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Все новости...
Последние новости
11:38
фотоТелескоп Хаббл зафиксировал загадочные тени на кольцах Сатурна
11:27
Россия пугает Финляндию и Норвегию новейшими гаубицами на границе
11:24
В большой войне против РФ уже погибло более 400 украинских спортсменов – НОК
11:20
Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
11:13
В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать
11:10
В Донецкой области 5 гражданских людей погибли из-за российских ударов
11:00
Заместитель Кличко: о проблемах с метро, миллиардах на инфраструктуру и выкупе квартир "Киевгорстроя"
10:41
Премьер немецкой Саксонии призывает Украину смириться с временными уступками по территориям
10:41
Миссия возможна. Как проводить реставрацию старых построек и в чем основные проблемы
10:28
Индекс Эспрессо в Украине: самый дорогой кофе - в Одесской области, самый дешевый - в Хмельницкой
Все новости...
Реклама: