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СМИ: В США поражены эффективностью использования предоставленного ВСУ оборудования

Пятница, 4 марта 2022, 20:19

Российские войска продолжают боевые действия и усилия по всем направлениям движения.

Источник: "Голос Америки" со ссылкой на чиновника Минобороны США, корреспондента Джефа Селдина.

Детали: согласно информации, передовые отряды российских войск находятся в 25 километрах от центра Киева. Говоря о Харькове и Чернигове, в Пентагоне заявили, что российские войска находятся в 10 километрах от центров городов.

США также не могут лпровергнуть информацию о захвате Россией Херсона, сообщили в Пентагоне. Украинские силы, заявили в Минобороны США, продолжают контролировать Мариуполь.

Чиновник Пентагона также заявил, что там нет оснований сомневаться в заявлениях России о захвате Запорожской АЭС. По словам чиновника, захват электростанций, важной инфраструктуры может быть мотивирован стремлением контролировать население.

Согласно информации, в правительстве США отмечают, что "чрезвычайно поражены" тем, насколько эффективно украинские силы используют предоставленное им Западом оборудование.

"Они способны распространить его очень быстро... и способны использовать его", - приводит слова чиновника США Селдин.

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В то же время чиновник указал, что пока отсутствуют доказательства того, что Россия препятствует поступлению в Украину помощи.

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