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Опубликован список пленных россиян

Мазуренко Алена Пятница, 4 марта 2022, 21:31
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Украинские защитники поделились списком российских военнопленных за неделю войны с Украиной.

Источник: собеседники УП в военной прокуратуре

Детали: Предварительный список пленных состоит из 116 человек.

В частности, среди задержанных большенство молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет.

В плен взяты представители разных военных рангов: от обычных военнослужащих до командиров взводов, механиков, разведчиков и т.д.

На заседании Совета Федераций РФ один сенатор заявляла, что на войну с Украиной россияне отправили солдат-срочников и из роты в 100 человек выжили всего 4.

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Украинская сторона по состоянию на утро 4 марта сообщала о потере врагом 9166 человек.

В то же время Россия только 3 марта признала менее 500 убитых на войне с Украиной. С собой в Украину российские оккупанты привезли мобильные крематории.

В то же время, тел своих военных они не забирают. Украинские власти несколько дней обращаются к представителям Красного Креста и РФ с призывом убрать тела российских военных с украинской земли.

Кроме того, "Укрзалізниця" подготовила 20 вагонов-рефрижераторов для тел оккупантов. Они способны вместить 10 тысяч тел.

Темы: Росcиявойна
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