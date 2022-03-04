Тростянец временно под контролем оккупантов, он заблокирован

Город Тростянец захватила и оккупировала вражеская российская армия.

Источник: Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в Telegram

Детали: По словам главы ОГА, оккупанты контролируют подстанцию ​​скорой помощи, они не позволяют медикам выезжать на вызовы, только к детям в экстренных случаях.

Медиков предупредили, что расстреляют, если те выедут самостоятельно. Скорую из других населенных пунктов не пускают.

Прямая речь: "У местного населения нет возможности купить продукты и другие товары. Все магазины разграблены, в городе постоянно проводят обыски и работают снайперы. Также нет возможности попасть в город, чтобы помочь населению".