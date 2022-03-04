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Гостомель: враги взяли в заложники десятки мирных людей – журналист

Светлана КизиловаПятница, 4 марта 2022, 22:23
Гостомель, скрин с видео

В Гостомеле, где с первого дня войны продолжаются ожесточенные бои, российские оккупанты начали брать местных жителей в заложники.

Источник: военный корреспондент Андрей Цаплиенко в Telegram

Дословно: "Гостомель снова не наш. В заложниках оказалось около четырех десятков жителей. Просьба обратить на это внимание иностранных журналистов.

Из двух источников стало известно о захвате солдатами РФ пленных в ЖК "Покровское" в городе Гостомель. Дом по адресу Свято-Покровская, 73д. Со вчера они вошли в подъезд и окопались снаружи. (Это тот комплекс, который перед этим они расстреляли из артиллерии).

40 человек, скрывавшихся до этого в подвале, с сегодняшнего утра перестали выходить на связь. С одного из номеров ответили неизвестные люди.

Надо немедленно предпринять действия по спасению пленных".

Детали: Журналист добавил, что в Гостомеле население терроризирует десант "31 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады" из города Ульяновск, РФ.

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Темы: оккупациявойнаРосcияКиевская область
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