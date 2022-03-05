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Без "тяжелого люкса": известные бренды уходят из России

Суббота, 5 марта 2022, 00:15

В России перестают работать бутики брендов Louis Vuitton, Hermes, Chanel, Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent.

Источник: государственное агентство РФ "ТАСС", группа компаний Kering в Twitter 

Детали: В частности, французский модный дом Louis Vuitton закрывается с 6 марта. Речь идет о 124 бутиках в России. Кроме того, временно закрываются магазины Hermes и Chanel. Также о решении прекратить работу в России сообщила группа Kering, в которую входят люксовые бренды Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent.

Кроме того, по информации Independent, известный бренд Marks & Spencer прекращает поставки своей продукции в РФ и заявляет о перечислении денег на нужды украинских беженцев.

Как пишет NIKKEI Asia, японские производители тяжелой техники Hitachi и Komatsu тоже останавливают производство в России и экспорт в страну.

Соответствующие решения были вызваны войной России против Украины.

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Напомним:

  • Ранее свою деятельность в России приостановили IKEA, H&M, Nike, Apple, Dell, Ford, BMW, Harley-Davidson и другие иностранные компании.

Темы: санкцииРосcия
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