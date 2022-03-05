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"Министерство фашизма" - в РФ угрожают Apple за переименование Минобороны

Суббота, 5 марта 2022, 00:10

Роскомнадзор грозит корпорации Apple масштабными штрафами за переименование в Apple Maps Минобороны РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российский портал РБК.

В Роскомнадзоре считают, что тем самым корпорация нарушила закон "Об информации, информационных технологиях и защите информации", в котором запрещается "явное неуважение к обществу, государству и органам, осуществляющим государственную власть в России".

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"В других странах компания так и не изменила написание на корректное. В случае повторного направления требования Роскомнадзора компании грозит штраф в размере от 1/20 до 1/10 годового оборота в России", - говорится в письме к Apple.

Вместе с тем, реализовать эту угрозу будет непросто – накануне Apple объявила, что прекращает продажи в России в ответ на российское вторжение в Украину.

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