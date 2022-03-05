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В Киевской области оккупанты обстреляли автомобиль – двое погибших, четверо раненых

Ольга ГлущенкоСуббота, 5 марта 2022, 13:50
В Киевской области оккупанты обстреляли автомобиль – двое погибших, четверо раненых
фото: Киевская прокуратура в facebook

В Киевской области прокуратура начала уголовное производство по факту обстрела автомобиля оккупантами, в результате чего погибли два человека.

Источник: Киевская областная прокуратура

Дословно: "Киево-Святошинская окружная прокуратура Киевской области возбудила уголовное производство по факту расстрела гражданского автомобиля с мирными жителями (ст. 438 УК Украины)".

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Детали: По данным следствия, 4 марта 2022 шесть человек ехали на автомобиле из поселка Ворзель Бучанского района Киевской области.

Во время движения они встретили колонну военной техники оккупантов, обозначенную буквой "V", открывшую по ним огонь из танковых пулеметов.

В результате обстрела погибли два человека – женщина и 17-летняя девушка. Еще четыре человека получили осколочные ранения, среди них – девушки 17 и 7 лет.

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"Действия военных страны-агрессора квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны", - сообщают в прокуратуре.

В то же время в сети сообщили, что в результате обстрела погибла Анастасия Яланская.

Напомним: Из-за обстрелов российских оккупантов села Мархалевка в Киевской области погибли по меньшей мере 5 человек, трое из которых дети.

Темы: войнаКиевская областьпрокуратура
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