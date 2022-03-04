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Из-за обстрелов российских оккупантов под Киевом погибли 5 человек, из них 3 детей

Денис КарловскийПятница, 4 марта 2022, 16:24
Из-за обстрелов российских оккупантов под Киевом погибли 5 человек, из них 3 детей

Из-за обстрелов российских оккупантов села Мархалевка в Киевской области погибли по меньшей мере 5 человек, трое из которых дети.

Источник: пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Детали: Российские захватчики обстреляли село в Фастовском районе около 15:24, что повлекло за собой пожар в 8 частных домах.

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Погибли 5 жителей, трое из которых – дети. Еще двое детей спасателям удалось эвакуировать из-под завалов.

Последствия обстрелов
Последствия обстрелов
Фото: пресс-служба ГСЧС
Тела погибших жителей
Тела погибших жителей
ФОто: пресс-служба ГСЧС

Пока есть информация о том, что под завалами может находиться еще одна женщина.

Около 16:55 спасатели смогли ликвидировать пожар.

ВИДЕО ДНЯ
 
ФОто: пресс-служба ГСЧС
 
ФОто: пресс-служба ГСЧС
 
ФОто: пресс-служба ГСЧС

На месте работают 14 сотрудников ГСЧС и 3 единицы техники.

Темы: РосcиявойнаобстрелКиевская область
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