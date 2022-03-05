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Международная ассоциация бокса запретила участие в соревнованиях спортсменам от Беларуси и РФ

Анастасия КалатурСуббота, 5 марта 2022, 06:44
ФОТО: GETTY

Международная ассоциация бокса (IBA) отстранила боксеров - представителей России и Беларуси - от соревнований, они могут принимать участие только как нейтральные спортсмены.

Источник: IBA

Дословно: "IBA одобрила рекомендацию МОК по участию боксеров и официальных лиц соревнований (включая рефери и судей), относящихся к национальным федерациям IBA России или Беларуси.

Соответственно, их нельзя приглашать или допускать к участию в соревнованиях по боксу.

В случае, когда это невозможно в короткие сроки по организационным или юридическим причинам, им разрешается участвовать только как нейтральным спортсменам".

Детали: Совет также отменил международные мероприятия, запланированные в России и Беларуси в текущем году в соответствии с рекомендацией МОК.

Кроме того, Правление IBA также предложило полную поддержку мерам, направленным на помощь украинским боксерам.

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Темы: спортРосcияБеларусь
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