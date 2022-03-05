ВСУ держат рубежи по всем направлениям, кое-где контратакуют – Сухопутные войска
Вооруженные Силы Украины сопротивляются российским оккупантам во всех направлениях, на отдельных направлениях контратакуют и заставляют противника отступать с потерями.
Источник: Сухопутные войска ВС Украины в Facebook
Дословно: "Пошли десятые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Вооруженными Силами Украины и подразделениями Сил безопасности и обороны Украины ведутся ожесточенные бои по освобождению украинских городов от российских оккупантов.
Вооруженные Силы Украины продолжают держать определенные рубежи по всем направлениям, а на отдельных направлениях контратакуют и заставляют противника отступать с потерями, нарушают тыловые коммуникации и наносят сокрушительные удары.
К сожалению, обо всех наших успехах мы пока не можем рассказать, чтобы не сорвать задуманное. Но поверьте, в свое время все станет известно".
Детали: Сухопутные войска ВСУ заявляют, что "части и подразделения захватчиков деморализованы, солдаты и офицеры оккупационной армии продолжают сдаваться в плен, сбегают, оставляя на Украинской земле вооружение и технику".
Потери противнику наносят "не только вооруженные подразделения украинских защитников, но и обычные невооруженные люди, демонстрируя оккупанту свою гражданскую позицию, нанося ему психологическое поражение".
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Дословно: "Сталкиваясь с постоянным сопротивлением и осознавая противоправность своих действий, оккупанты продолжают обстрелы гражданского населения, наносят ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры и жилым домам, больницам, детским садам, используют женщин, детей и пожилых людей в качестве "живого щита"..
Не оставляют попыток создать в собственном информационном пространстве картину освободительного "блицкрига", продолжают распространять тотальную ложь через подвластные СМИ, принимают меры по сокрытию потерь в личном составе и технике путем блокирования доступа населения к правдивой и объективной информации".