Оккупанты захватили здание горсовета Энергодара
Суббота, 5 марта 2022, 07:34
В Энергодаре российские захватчики разбили окно, пролезли в здание горсовета и закрылись изнутри.
Источник: мэр города Дмитрий Орлов
Прямая речь Орлова: «В 8.00 городские власти в полном составе пришли на работу, но попасть в здание мэрии мы не смогли.
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Оккупанты заперли дверь. Будем организовывать другое место для работы, чтобы обеспечить жизнедеятельность Энергодара в условиях оккупации. Несмотря на все Энергодар был и остается Украиной».
Детали: На видео видно разбитое стекло на входной двери.
Горсовет будет работать в пиццерии, но подчеркивает, что под украинским флагом.
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