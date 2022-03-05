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Ситуация в регионах Украины по состоянию на утро 5 марта

"Украинская правда"Суббота, 5 марта 2022, 08:22
Ситуация в регионах Украины по состоянию на утро 5 марта
Саша Гринь, 11 лет

Относительно спокойно ночь прошла в большинстве областей, но ударам врага подверглись Харьковщина, Житомирщина, враг обстреливает также Чернигов и Сумы.

Источник: данные из регионов, которыми владеет "Украинская правда"

Детали: Без сигналов воздушной тревоги или с одиночными в течение ночи было зафиксировано в Ровенской, Черновицкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Полтавской, Львовской, Днепропетровской, Винницкой, Черкасской, Хмельницкой, Тернопольской областях, на Волыни, Кировоградщине и Одесской области.

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Ситуация в Николаевской области контролируется.

Относительно спокойно было и в Херсоне без взрывов и выстрелов.

В Харьковской области ночью продолжались обстрелы жилых районов областного центра.

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На Житомирщине ночью были тревоги, есть попадание в завод.

С утра не прекращаются авиаудары в Сумах. Разрушают жилые кварталы и инфраструктурные объекты. Лебедин больше суток без электричества и связи после авиаударов.

Тростянец. Пятый день оккупации – это единственный в Сумской области город, который оккупировали россияне. Там нет продуктов, все магазины разграблены. Ахтырка. Часть города была уничтожена русской артиллерией. Шестой день разбирают завалы воинской части, которую уничтожили россияне. Российская авиация уничтожила ТЭЦ: город вторые сутки без тепла, электроэнергии и воды.

В Запорожской области ситуация напряженная: российские войска строят оборонительные сооружения, грабят предпринимателей и население, однако ночью серьезных военных конфликтов ночью не происходило. В областном центре относительно спокойно.

В Киевской области самым горячим остается Бучанский район, враг в Буче, в Ирпене, бои в Макарове, Гостомеле. Тревоги авианалетов – по всей области.

На Черниговщине российские оккупанты наносят удары по Чернигову: есть разрушения жилых домов, оборонительные бои – в городе и области.

Луганская область сообщает, что артобстрел начался утром, ночью было тихо.

Донетчина: север и центр относительно спокойно, только одиночные обстрелы, но из тяжелого вооружения: "Грады", "Ураганы" (Торецк, Авдеевка), в Покровске - кассетные бомбы.

Очень сложной остается ситуация на юге: Волноваха и Мариуполь в осаде и под постоянными обстрелами. Критически много разрушений, уничтожена коммунальная инфраструктура.

Но у Волноваха, и Мариуполь – под украинским контролем.

Понимая, что россияне проигрывают, они прибегают к атакам дезинформацией. Сообщается, что руководство страны покинуло Украину или подписало договор на капитуляцию.

Власти подчеркивают, что это не соответствует действительности.

Все регионы Украины — под защитой наших воинов. Местные жители сопротивляются, задерживают диверсантов, и не верят в провокации.

Слава Украине!

Темы: война
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