Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Ситуация в регионах Украины по состоянию на утро 5 марта

"Украинская правда"Суббота, 5 марта 2022, 09:22
Саша Гринь, 11 лет

Относительно спокойно ночь прошла в большинстве областей, но ударам врага подверглись Харьковщина, Житомирщина, враг обстреливает также Чернигов и Сумы.

Источник: данные из регионов, которыми владеет "Украинская правда"

Детали: Без сигналов воздушной тревоги или с одиночными в течение ночи было зафиксировано в Ровенской, Черновицкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Полтавской, Львовской, Днепропетровской, Винницкой, Черкасской, Хмельницкой, Тернопольской областях, на Волыни, Кировоградщине и Одесской области.

Ситуация в Николаевской области контролируется.

Относительно спокойно было и в Херсоне без взрывов и выстрелов.

В Харьковской области ночью продолжались обстрелы жилых районов областного центра.

На Житомирщине ночью были тревоги, есть попадание в завод.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

С утра не прекращаются авиаудары в Сумах. Разрушают жилые кварталы и инфраструктурные объекты. Лебедин больше суток без электричества и связи после авиаударов.

Тростянец. Пятый день оккупации – это единственный в Сумской области город, который оккупировали россияне. Там нет продуктов, все магазины разграблены. Ахтырка. Часть города была уничтожена русской артиллерией. Шестой день разбирают завалы воинской части, которую уничтожили россияне. Российская авиация уничтожила ТЭЦ: город вторые сутки без тепла, электроэнергии и воды.

В Запорожской области ситуация напряженная: российские войска строят оборонительные сооружения, грабят предпринимателей и население, однако ночью серьезных военных конфликтов ночью не происходило. В областном центре относительно спокойно.

В Киевской области самым горячим остается Бучанский район, враг в Буче, в Ирпене, бои в Макарове, Гостомеле. Тревоги авианалетов – по всей области.

На Черниговщине российские оккупанты наносят удары по Чернигову: есть разрушения жилых домов, оборонительные бои – в городе и области.

Луганская область сообщает, что артобстрел начался утром, ночью было тихо.

Донетчина: север и центр относительно спокойно, только одиночные обстрелы, но из тяжелого вооружения: "Грады", "Ураганы" (Торецк, Авдеевка), в Покровске - кассетные бомбы.

Очень сложной остается ситуация на юге: Волноваха и Мариуполь в осаде и под постоянными обстрелами. Критически много разрушений, уничтожена коммунальная инфраструктура.

Но у Волноваха, и Мариуполь – под украинским контролем.

Понимая, что россияне проигрывают, они прибегают к атакам дезинформацией. Сообщается, что руководство страны покинуло Украину или подписало договор на капитуляцию.

Власти подчеркивают, что это не соответствует действительности.

Все регионы Украины — под защитой наших воинов. Местные жители сопротивляются, задерживают диверсантов, и не верят в провокации.

Слава Украине!

Темы: война
powered by lun.ua
Главное сегодня

Партия Зеленского предлагает заключить новый договор о гарантиях безопасности Украины

фото, видео, дополненоЖители Херсонской области снова вышли на митинги против врага

Терехов сообщил, что россияне предлагали ему сдать Харьков

Есть признаки, что Беларусь готовится к войне на стороне РФ – Генштаб

аудио"Путин сказал вас е****ть": в РФ пытали девушку после митинга против войны

УП получила новый список российских солдат, воюющих против Украины

Все новости...
война
Куда обращаться беженцам, которые уезжают в другие регионы Украины – список телефонов
Россияне убили Героя Украины Чибинеева под Гостомелем
СБУ во время задержания застрелила украинского переговорщика в Гомеле – источники
Последние новости
17:13
Украина упростила ввоз резинопомощи, 3 тысячи фур уже доставили грузы
17:01
ООН запретила сотрудникам называть действия РФ в Украине "войной" или "вторжением"
16:53
В Ryanair обещают стать первой авиакомпанией, которая вернется в Украину
16:51
Партия Зеленского предлагает заключить новый договор о гарантиях безопасности Украины
16:48
фото, видео, дополненоЖители Херсонской области снова вышли на митинги против врага
16:45
На Черниговщине на мине врага взорвался гражданский автомобиль – 3 погибших, раненые дети
16:41
Вторая эвакуационная колонна выехала из Сум
16:40
В ЦОЗ дали несколько советов людям, которым приходится переживать смерть близкого человека
16:40
фотоОбстрелы в Ахтырке: погиб человек, еще 14 ранены
16:27
В пограничной службе рассказали, можно ли попасть за границу без паспорта, а детям – без родителей
Все новости...