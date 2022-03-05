Десятый день полномасштабной войны: потери РФ превысили 10 тысяч

На 10-й день полномасштабного вторжения России в Украину потери врага превысили 10 тысяч человек.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 5 марта

Детали: Общие боевые потери противника с 24 февраля по 5 марта ориентировочно составили:

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личного состава – более 10 тысяч человек,

танков ‒ 269 единиц,

ББМ ‒ 945 ед,

артиллерийских систем –105 ед,

РСЗО -50 ед,

средства ПВО - 19 ед,

самолетов – 39 ед (уточняется),

вертолетов – 40 ед (уточняется),

автомобильной техники - 409 ед,

легкие скоростные катера - 2 ед,

цистерн с ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

Эти данные уточняются, поскольку подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.