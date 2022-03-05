Десятый день полномасштабной войны: потери РФ превысили 10 тысяч
Суббота, 5 марта 2022, 08:51
На 10-й день полномасштабного вторжения России в Украину потери врага превысили 10 тысяч человек.
Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 5 марта
Детали: Общие боевые потери противника с 24 февраля по 5 марта ориентировочно составили:
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- личного состава – более 10 тысяч человек,
- танков ‒ 269 единиц,
- ББМ ‒ 945 ед,
- артиллерийских систем –105 ед,
- РСЗО -50 ед,
- средства ПВО - 19 ед,
- самолетов – 39 ед (уточняется),
- вертолетов – 40 ед (уточняется),
- автомобильной техники - 409 ед,
- легкие скоростные катера - 2 ед,
- цистерн с ППМ - 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
Эти данные уточняются, поскольку подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.