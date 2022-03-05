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Двое тяжелораненых детей на Киевщине умерли без помощи из-за блокады врага

Валентина Романенко, Евгений РуденкоСуббота, 5 марта 2022, 09:22
Двое тяжелораненых детей на Киевщине умерли без помощи из-за блокады врага
иллюстративное фото

Вечером 4 марта над больницей Охматдета в Киеве сбили российскую ракету, врачи продолжают эвакуировать детей; двое тяжелораненых детей на Киевщине умерли из-за невозможности получить помощь.

Источник: гендиректор Охматдета Владимир Жовнир, дежурный врач Охматдета Андрей Высоцкий в общем эфире телеканалов 5 марта

Прямая речь Жовнира: "Вечером над Охматдетом была сбита ракета. Был такой мощный взрыв, что выбило дверь в центральном корпусе, повредило окна на девятом этаже. Слава Богу, дети не пострадали. Мы их держали в бомбоубежище.

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Сейчас мы проводим эвакуацию… Очень много детей с онкопатологией мы вывезли. Планируем еще вывезти находящихся на диализе детей".

Детали: По словам гендиректора больницы, сейчас тоже много детей в отделе, где проводят операции на сердце. Их должны эвакуировать: формируется колонна, которая будет ехать на западную Украину.

Дежурный врач Охматдет рассказал, что из-за блокады врага врачи не могут оказать помощь раненым детям в населенных пунктах возле Киева.

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Прямая речь Высоцкого: "В Европе, в европейском городе мы за сутки получили три запроса на эвакуацию тяжелораненых детей с огнестрельными ранениями. Двое из них эту ночь не пережили. Именно из-за того, что они не имели физически возможности добраться до специализированной помощи. А одого ребенка отец будет вывозить самостоятельно, потому что туда невозможно добраться. Как это охарактеризовать, по европейским меркам... я даже не знаю".

Темы: войнаКиевдети
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